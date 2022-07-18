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2022年7月18日星期一
港聞二
可申短租12荒校 全「曬月光」4年 團體指手續繁須墊勘查費 中小機構卻步
大圍山坡6萬呎校舍 近港鐵難維修難重建
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公院用兩款內地藥 醫局稱品質符規定未提註冊否
延期清拆，坦然倒數 港最後𠝹木廠繼續忙碌
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物理治療免轉介 最快明年推 政府工作組成員彭鴻昌：草案擬10月遞立會
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收容所「阿棍屋」創辦人籌備一年 港首間浪浪義診診所開張
疑雪櫃電線短路 寶田邨獨居婦火警亡
3名六旬漢組爆竊地舖黨 涉深水埗6案 警埋伏拘捕
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青年摩士公園踢波暈倒 送院不治
去年1.9萬宗騙案 網上詐騙佔逾七成
載3女滑水 男子駕快艇墮海不治
大灣區GBA專題：戈壁創投：灣區將現CantoTech浪潮
大灣區GBA專題：起步受惠美NGO 06年引入中國助弱勢青年
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
方便家長醫生 毋須親身觀察
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【明報專訊】（請看附圖）
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