大灣區GBA專題：起步受惠美NGO 06年引入中國助弱勢青年

助選職業培訓關鍵技能 赴企業實習

「我是參加SEO紐約出來的。」曹嘉泰表示，美籍華人在他年輕那個年代，旁人眼中不是開餐廳便是開洗衣店，被定性了社會地位，令華裔學子難在職場得到平等機會。1991年，曹嘉泰在哈佛大學讀書時參加了SEO紐約項目，獲得在華爾街投行實習的機會，從而晉身金融行列，「如果不是當年申請了SEO，未必會有今日的曹嘉泰」。

2006年曹嘉泰回到中國，留意到同樣有社會資源分配不均，家庭貧困、人脈網絡不足，令弱勢學子於職場起步階段沒法站在同一起跑線。為秉持回饋SEO、回饋社會的理念，曹嘉泰成立SEO中國。雖然剛開始時要打破「靠關係」這種根深柢固的職場文化不易，慶幸是一步步走來，得到愈來愈多內地名校及企業的認同和支持，受益的學子也從最初的一屆幾十人，發展到現在近200人規模。

參加中國SEO的學子，可獲得涵蓋職業發展選擇、關鍵技能等培訓，完成培訓後還將獲得與SEO合作企業所提供，包括風投、私募、投資管理、市場營銷等領域的實習和就業機會。隨着戈壁創投銳意發展大灣區，曹嘉泰也有意在中國SEO項下設立灣區SEO，為有意投身大灣區發展的弱勢學子提供平等機會。