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大灣區GBA專題：起步受惠美NGO 06年引入中國助弱勢青年

【明報專訊】幫助過不少初創發展，但對曹嘉泰而言，更有意義的事是2006年成立了非牟利組織中國SEO（Sponsors for Educational Opportunity）。SEO的理念是通過系統的職業技能和領導力培訓，以及和企業、大學的合作，讓因為貧困、家庭背景等不同因素面對社會資源不均的弱勢大學生能獲同等實習和就業機會；始於美國的SEO Global已有逾50年歷史，另有中國、非洲、倫敦及越南等SEO分部。

助選職業培訓關鍵技能 赴企業實習

「我是參加SEO紐約出來的。」曹嘉泰表示，美籍華人在他年輕那個年代，旁人眼中不是開餐廳便是開洗衣店，被定性了社會地位，令華裔學子難在職場得到平等機會。1991年，曹嘉泰在哈佛大學讀書時參加了SEO紐約項目，獲得在華爾街投行實習的機會，從而晉身金融行列，「如果不是當年申請了SEO，未必會有今日的曹嘉泰」。

2006年曹嘉泰回到中國，留意到同樣有社會資源分配不均，家庭貧困、人脈網絡不足，令弱勢學子於職場起步階段沒法站在同一起跑線。為秉持回饋SEO、回饋社會的理念，曹嘉泰成立SEO中國。雖然剛開始時要打破「靠關係」這種根深柢固的職場文化不易，慶幸是一步步走來，得到愈來愈多內地名校及企業的認同和支持，受益的學子也從最初的一屆幾十人，發展到現在近200人規模。

參加中國SEO的學子，可獲得涵蓋職業發展選擇、關鍵技能等培訓，完成培訓後還將獲得與SEO合作企業所提供，包括風投、私募、投資管理、市場營銷等領域的實習和就業機會。隨着戈壁創投銳意發展大灣區，曹嘉泰也有意在中國SEO項下設立灣區SEO，為有意投身大灣區發展的弱勢學子提供平等機會。

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