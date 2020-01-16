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大灣區GBA專題：戈壁創投：灣區將現CantoTech浪潮

【明報專訊】中央積極推動大灣區發展，大力鼓勵港澳青年創業，讓灣區成為孕育初創的寶地。國際知名的風險投資和獨角獸支持平台戈壁創投（Gobi Partners），創始人曹嘉泰亦看中這塊寶地，早於2016年成立分支戈壁大灣區（Gobi GBA），專注投資區內新興科技企業。曹嘉泰認為，灣區科創會成為一股「CantoTech（意即服務於灣區的科技初創企業）」浪潮，也將會是中國未來20年的科技浪潮，因此要及早準備，未來12個月將斥資至少1億美元（約7.8億港元）發掘並投資具潛力的CantoTech。

明報記者 陳子凌

曹嘉泰透露，未來12個月的1億美元投資額代表戈壁對大灣區前景的信心，且不排除還會加碼。曹嘉泰表示，大灣區最初只是一個概念，但隨着《大灣區規劃綱要》與「十四五」規劃公布，「中央已經將大灣區從概念變成實際推進的發展計劃，協調不同城市，集結力量」。曹嘉泰還認為，大灣區既包括廣東9市，亦有香港和澳門兩個特區，「正是中國連結一帶一路國家的最理想窗口」。

科技浪潮隨國策 昔京滬今灣區

戈壁大灣區主要投資方向包括人工智能、工業4.0、大消費、金融科技、健康醫療和可持續發展的新興科技企業。曹嘉泰認為，中國的科技發展是跟着國策走，所以第一股浪潮出現於北京中關村，第二股浪潮是上海半導體產業，至於引領未來10至20年中國科技發展的第三股浪潮，他認為就是現在中央支持的大灣區無疑，這亦是為什麼戈壁大灣區銳意擴大灣區投資規模。

累計投資70初企 部分已上市

精於科創投資的曹嘉泰曾獨創「TaqwaTech」一詞，意即服務穆斯林社群的科技初創企業，他認為，大灣區的發展定位、城市文化及市場特質，也有機會形成一股服務於灣區社群的科技初創浪潮。「可能以後我們會稱呼這類科技初創企業為『CantoTech』，Cantonese是廣東語言，CantoTech就是廣東的科創。」

截至去年，戈壁大灣區累計投資了近70間初創企業，其中包括香港虛擬銀行WeLab、跨境支付網上平台Airwallex、加密金融服務商Amber等7間獨角獸，以及虛擬保險平台OneDegree等。另外，戈壁大灣區所投資的GOGOX（2246）及Prenetics已分別於香港及美國上市，DayDayCook亦正於美國進行SPAC上市程序。

有意主辦創業賽 發掘灣區初創

不少創投基金亦將目光放在灣區，曹嘉泰不擔心因此帶來競爭，「愈多投資者參與，初創發展才會更快，反過來說如果只有我一家在投資，推動力只會有限」。至於怎樣尋找適合投資對象，曹嘉泰稱政府鼓勵港澳青年到灣區創業，肯定為戈壁帶來很多機會；另一方面，戈壁大灣區是阿里巴巴香港創業者基金的獨家管理者，而每年阿里巴巴創業者基金舉辦的JUMPSTARTER全球創業大賽，是戈壁尋覓優秀投資項目的渠道，因此曹嘉泰亦有意透過在灣區舉辦像JUMPSTARTER之類的創業大賽，主動發掘好的初創企業。

曹嘉泰亦說，「封關對我們是有影響，但要發掘好的初創，還必須要親自落地去找，所以疫情期間我們還在廣州及深圳部署人手，聯繫政府、大學、創業基地，更深入廣泛尋找值得培育的企業。」

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