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港大醫科75％學額續撥聯招生 劉澤星稱因考生減引入海外醫生 料入學分或跌

【明報專訊】中學文憑試周三（20日）放榜，醫科是不少尖子的升學選擇。下月上任港大醫學院院長的劉澤星承諾，學院會繼續將75%的學額撥予大學聯招（JUPAS）考生，但稱學生人數下跌及《2021年醫生註冊（修訂）條例》通過後，醫學院收生將受影響，入學分數或會下跌。

今年JUPAS申請人數見新低，只有38,955，比2012年的64,450下跌近四成。被問到港大醫學院收生要求和學生質素會否下降，劉澤星稱今年學科的JUPAS申請人數與以往相若，在各間大學課程選擇多及學生人數減少下，相信入學分數有可能下降。他表示學院已與同學面試，知道有哪些同學適合入讀，會再視乎成績收生。

承諾錄取75% 連續6年不達標

另一影響收生的因素是去年通過的《2021年醫生註冊（修訂）條例》，約100間認可院校的非本地培訓醫生畢業後來港工作5年將可免試註冊。劉澤星說選擇由以往兩間醫學院增至102間，或吸引學生到其他地方就讀。

港大醫學院前院長梁卓偉曾承諾75%學額經JUPAS取錄，惟連續6年未達標（見表）。今年港大醫學院會招收295名學生，劉澤星承諾繼續維持安排以推動社會流動，即今年至少有221個合資格考生可經JUPAS獲取錄，但要視乎同學選擇，最終未必能做到。

學院將善用科技增加摸擬學習

劉澤星上周獲委任加入特首抗疫專家顧問團團隊，下個月亦會履新港大醫學院院長。身兼多職的他說「壓力真的很大」，但希望幫到香港，所以醫學院以外的事，「做到的都一定會做」。至於港大醫學院，劉澤星稱會續檢視及改善課程，包括利用科技增加模擬學習、提供更多臨牀學習機會和繼續推行增潤學年等。

增潤學年於2016年開始，3年級醫科生參加服務或人道救援工作、研究實習或修讀其他課程，或可取得多一個學位。港大醫學院畢業生薛煦祺分別到蘇格蘭愛丁堡大學交流，修讀經濟學、公共衛生等課程，以及到雲南服務當地居民。她說，雲南居民大多說方言，病人往往不明白醫生說話。是次體驗提醒了現職瑪嘉烈醫院內科實習醫生的她，即使面對大量病人，亦要耐心溝通。另一名畢業生林穎浩到世衛西太平洋區辦事處實習及法國巴黎政治學院交流，研究政府政策。他說英國、中國等國家與香港一樣都面對醫護人手不足問題，建議香港學習外國經驗改善政策。

相關字詞﹕劉澤星 升學 文憑試 港大醫學院

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