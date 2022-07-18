收容所「阿棍屋」創辦人籌備一年 港首間浪浪義診診所開張

從構想到開設免費診所，Ivy用了近一年時間，無數次被拒諸門外，「我們左問右問，搭上搭下，就算遇到（有公司）願意賣醫療器材，但因為你沒有獸醫，他們也不能簽紙賣給你，那年的時間就一直停滯不前。」後來通過一名醫療公司員工牽線，才找到一名獸醫，兩人理念相同，一拍即合成了合作伙伴，也成功購買所需醫療儀器。

每日朝九晚七 暫得1獸醫3護士

在診所前期投入方面，單是購置驗血機便花了逾30萬元，搭建合乎要求的X光房也需近20萬元，「初步估算已耗資約200萬，全靠有心人和愛護動物人士的捐款支援」。診所將於星期一至日、朝九晚七，為流浪貓狗提供驗血、驗肝腎指數、X光化驗，處理常見疾病如心絲蟲、牛蜱熱、烏蠅蟲等，以及為浪浪做絕育手術；其他手術視乎複雜程度決定，有需要時可幫助安排善終服務。

設機制防濫用 義工可預先登記

診所現只有1名全職獸醫及3名護士，所有醫療服務均須提前預約。為免服務被濫用，Ivy設了登記機制，長期照顧流浪動物的獨立義工，可預先登記義工表格，再由合作機構賽馬會的義工預先探訪了解該區的流浪動物，方便往後醫治；若是有經濟困難的主人例如露宿者，則須提供相關證明。

料每月開支最少30萬 「願人常做好事」

阿棍屋的義工程太說Ivy「很偉大」，但認為營運會有困難，「始終我們很難去控制慈善捐款，面對租金、工資、水電費，我想是一筆頗大的費用」，但相信香港有好心人支持。Ivy亦料往後日子艱巨，估計診所每月固定支出最少30萬元，包括出糧及租金。她打算等正式營運後，再向相關基金或政府申請資助。

「願天常生好人 願人常做好事」，診所門外印着的這兩句亦是Ivy想看見的世界。曾任職幼稚園助教的Ivy，因愛犬「阿棍」於2014年離世，她用愛犬之名成立動物收容所，希望為「浪浪」帶來溫暖，多年後終於開了免費動物診所。