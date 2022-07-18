醫局護理學文憑 跨科轉行可修讀

【明報專訊】 「求學不是求分數，背景不是太重要，心態重要啲。」明愛醫院護士學校校長張可耘表示，不論是文科生，還是先前投身其他行業的人，都可成為專業護士。現就讀伊利沙伯醫院普通科護士學校一年級的黎曉蓁，原是純文科生，去年母親入院，她只能「站在一旁不知所措」，身為護士的妹妹卻熟練應對，且護士晉升階梯明確，令她想成為護士「以生命影響生命」。
中文系畢業的曉蓁曾在非政府組織任活動幹事，工作時常傾聽他人訴苦，聊天後見到對方的笑容，「嗰種開心其他嘢都滿足唔到」，因此毅然投身能幫助別人的行業。她說，「純文科生要入護士這行其實是困難的」，稱修讀時要付出更多努力。第五波疫情嚴重時，曉蓁請纓參與醫管局確診電話熱線服務，雖曾遇上情緒躁動的市民，但問題獲解答時會衷心感謝，令曉蓁覺得「護士這條道路無行錯」。
屯門醫院普通科護士學校一年級的伍子慧中學時已夢想成為護士，無奈文憑試成績未達標，大學畢業後任物業管理。去年屋苑發生墮樓事件，她負責報警及安慰死者家屬；雖想參與救援，卻無從入手，觸發她再踏上護士之路。她說，「想趁後生有能力時做護士」，讓人生更有意義。
畢業後可註冊護士 7月22日截止報名
曉蓁和子慧就讀醫管局在明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的普通科護士學校4年全日制護理學專業文憑，畢業後可註冊成為護士，起薪點為34,260元；或銜接明愛專上學院的健康科學榮譽學士（護理學）課程。不論應屆文憑試考生，學士或在職，只要能書寫流暢和操流利廣東話及英文都可修讀，課程將於7月22日截止報名。