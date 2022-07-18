婆婆積勞半邊身麻痹 求診未獲轉介 忍痛開工

獨居的香婆婆每天在酒店廚房洗碗11.5小時，月休兩至三天；廚房內過百件鐵煲鐵盤和廚具擺滿層架，她都有份洗淨。婆婆右邊膊頭、腰至腿經常疼痛和麻痺，曾彎腰前傾擺放廚具後不能站直，嚇壞同事。到公院門診看症，醫生只建議在家拉筋；其後社工提議欲找物理治療，始知不可直接求診，最終不了了之。

公院排期近一年 無轉介不可另覓私院

公營醫療輪候時間漫長，一封轉介信亦未必能換來即時治療。孔小姐71歲的母親肩膀不適，抬手疼痛難當，晚上側睡才能入眠，苦候多時終獲見專科醫生，確診肩周炎並轉介物理治療。母親向醫院提交轉介信後，發現要排期至少10個月，欲改向私營物理治療求助，惟因未能出示轉介信而不能另行求醫。

學會會長：現制度浪費治療時間

香港物理治療學會會長彭耀宗認為，病人應有選擇權；現要先找家庭醫生求診，轉介至專科才得輾轉安排接受物理治療，浪費病人治療時間，不單令患者受苦，更或令病情惡化。

香婆婆自知年長總有毛病，只冀物理治療能助減痛楚，「冇咁痛做嘢呢，始終舒服啲嘛」。