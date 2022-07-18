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物理治療免轉介 最快明年推 政府工作組成員彭鴻昌：草案擬10月遞立會

【明報專訊】不少港人受關節或肌肉痛症困擾，惟法例規定不能直接求助物理治療，須經醫生診斷和轉介。前任特首林鄭月娥最後一份《施政報告》提及，正研究修例允許免轉介物理治療等服務，惟任期內未能完成。物理治療業界提倡免轉介求醫約20載，有份推動的社協幹事彭鴻昌稱，政府成立工作小組漸取共識，擬於今年10月在立法會審議修例草案，市民有望明年初於基層醫療層面享用免轉介物理治療。

明報記者 張逸羲

物理治療師管理委員會回覆稱，工作小組現正草擬建議書，完成後將交委員會及輔助醫療業管理局考慮。醫務衛生局稱視乎磋商進度，期望今年內展開修訂《輔助醫療業條例》工作。據現行《註冊物理治療師專業守則》，除緊急情况，物理治療師須經醫生轉介才可診治病人，診治亦局限於物理治療從業員曾受訓練的範疇。

初步共識 免轉介僅限基層醫療一般痛症

業界提倡免轉介求醫約20年，衛生署轄下物理治療師管理委員會多年前成立專責工作小組商討指引，惟遲遲未達共識，至近年加入病人組織代表等參與，彭鴻昌是其中一員。彭鴻昌說，工作小組最近漸取共識，包括免轉介治療應僅限於基層醫療及一般痛症，不適用於醫院服務；另有保障建議初步獲接納，例如若病人接受指定次數服務後仍未完成治療，物理治療師須撰寫報告，並須提醒病人可尋求轉介醫生診治等。

立法會醫衛界議員林哲玄指出，醫生診斷後再轉介治療，是保障治療切合病人所需，以免錯過一些須做手術才能處理的問題。他相信本港物理治療師都經過專業嚴謹訓練，遇嚴重情况可及時轉介醫生。他強調，權力與責任相稱，物理治療師若對應有合理懷疑的嚴重情况置之不理、無及時轉介便應負上專業責任。

學會會長：80國家地區允免轉介 香港有條件跟隨

香港物理治療學會會長彭耀宗認同，物理治療師應懂得以測試和問症篩檢痛症是否源於肌肉或關節，抑或其他深層疾病；並提到全球有約80個國家或地區容許不同程度免轉介治療，而本港監管嚴謹，有條件跟隨世界步伐。

據彭鴻昌了解，政府擬於今年10月將修例草案提交立法會，他對通過修例抱有信心，惟政策能否落地仍視乎管理局和委員會是否批准工作小組擬定指引，若未獲批便要發還小組，屆時或需再花數年討論。

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