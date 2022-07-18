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消費券收3萬覆檢申請 陳茂波：寬鬆處理在港定居證明

【明報專訊】2022年消費券計劃第二階段正登記，近日大批曾以「永久離開香港」為由提早提取強積金的市民，被通知喪失領取消費券資格，引起迴響。財政司長陳茂波稱，根據消費券計劃秘書處與積金局核對的資料，作出永久離港法定聲明的登記人約有24萬，截至前日傍晚，秘書處共收到約3萬個覆檢申請。他重申如市民現在港定居，只需提供簡單證明，便符合資格領券。

第二階段消費券將於8月7日起發放。陳茂波昨日發表網誌稱，作出永久離港法定聲明的24萬人中，相信有相當人數已移民海外，如獲發消費券，涉及公帑數以億元計。對於有意見認為，應先透過不同方式查核提早提取積金供款人士是否不再在港生活，他指現行法例有不少保障各類個人資料的規定及限制，當局不能隨意查核，例如《稅務條例》嚴格限制資料作稅務以外用途。

陳茂波稱，要證明目前在港定居，政府會以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理，例如銀行月結單、稅單、糧單、電話費單、水電煤收費單或醫院覆診紙等均可，市民若因特殊原因未能提供這些資料，可在覆檢表格中註明，秘書處會酌情處理。

他又提到，外圍通脹高企及加息壓力上升正困擾環球經濟，增加本港經濟下行壓力，不少零售商戶及食肆表示近日生意放緩；在經濟前景較不明朗時，分期發放第二階段消費券有利延長提振經濟的效應。

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