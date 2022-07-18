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延期清拆，坦然倒數 港最後𠝹木廠繼續忙碌

【明報專訊】香港碩果僅存的𠝹木廠「志記鎅木廠」位於新界東北發展範圍的馬草壟，清場搬遷限期原為上月30日，志記前日在社交平台發文稱獲地政總署延至9月13日，手作班亦可繼續。昨日不少市民專程遠道而來，想以各自方式記錄最後一間本土「原始」風貌的𠝹木廠。志記第二代東主、現時73歲的王鴻權（權叔）從上午開始接待絡繹不絕的客人，辛勞的樣子似是未受逼遷影響，狀甚坦然。權叔喜見臨近清拆「時窮節乃現」，說最近一周探訪者多了10倍，買紀念品或訂購木材等表達關懷，欣然地說「來參觀探望已經好好」。

志記從權叔的父輩開始，至今逾70年，經歷不少風雨，曾幾度搬遷。既為員工、亦為權叔胞妹的美嬌，看着與哥哥「一手一腳」經營約40年的志記將要清拆，慨嘆「真的好無奈，雖然說會給予恩恤（費），但真的不足建廠」。權叔臉上卻未見愁容，他笑言政府願意將清場期限延後兩個月「已很知足」，並認為延期可能與近日輿論有關，惟時間仍不足夠讓他清理木材，只好盡力而為。

權叔：兩月仍不足清理木材

美嬌：縱有恩恤費不足建廠

回顧志記過去種種，權叔自豪地說他憑着一顆「唔衰得」的心，40年間堅持每日在柴灣和馬草壟間往返工作。他直言自己有「明知不可為而為之」的自信，儘管九七後原木來源大減，「無木給我們𠝹」，仍不放棄，藉回收木材循環再用，尋得一線生機。

尊重木材 兄妹接手40載

權叔以「尊重木材」的匠心經營志記，希望透過手作木工藝品和工作坊，向大眾傳遞珍惜大自然、「感恩上天賜我們生命元素」的信息。他說着便向記者展示木工藝品及與客人的合照，最令他難忘的是中大和聲書院院長劉允怡到訪，當時贈送了一張木枱予劉作答謝，「他還擺放校園裏面」。

畫家率眾寫生留紀綠

攜子參觀「盼他留回憶」

志記若清拆便成歷史，本地城市畫家彭啤昨攜兒子連同約20多名畫家前來寫生。彭啤說，早聞政府逼遷清拆計劃，卻未有確實時間，但此刻清拆時間逼近，「希望趁真的消失前來做個告別」。他感慨以前周遭還有其他工廠，十分熱鬧，志記內亦堆滿木材，現在「旁邊的木存貨真是愈來愈少」，直言受城市規劃影響，不少地方經歷轉變，志記只是「冰山一角」。他喜見政府延後清拆期，讓更多人能把握機會認識志記和幫忙清理木材，不然送往堆填區便很浪費。彭啤一邊速寫，一邊照顧年幼兒子，笑言「帶兒子來不算一回事（不辛苦）」，只想兒子趕及在志記消失前留下回憶。

實習記者 姚超雯

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