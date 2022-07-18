公院用兩款內地藥 醫局稱品質符規定未提註冊否

指第五波極缺撲熱息痛

倘日後供應穩「未必一定」全轉用

本報早前向醫管局查詢使用內地生產撲熱息痛（對乙酰氨基酚）情况，局方回覆稱在特殊情况或出現未能預計的供應問題時，該局或需從不同地區進口採購合約以外的藥物，未有回應有關藥物有否在港註冊。

《自由亞洲電台》近日再報道公院正使用內地生產抗生素，醫管局昨午發聲明不點名回應，稱所有於公院使用的藥物不論其產地，均按本港相關法例進口和既定程序審批。

醫管局另就兩款藥物作回應，稱因應第五波新冠疫情期間，本港出現極度欠缺含撲熱息痛成分的止痛退燒藥的緊急情况，局方透過港府從內地政府認可渠道採購對乙酰氨基酚；而因應近期對抗生素「注射用頭孢西丁鈉」的需求，局方根據《藥劑業及毒藥規例》規定通過註冊醫生為治療特定病人進口相關藥物，並根據《進出口條例》向衛生署申請進口證。

醫管局總行政經理李立業昨於疫情記者會未有回應會否註冊相關藥物，他亦稱沒有獲處方相關藥物的病人數目。對於日後會否全面轉用兩款內地產藥物，李稱若撲熱息痛供應穩定便「未必一定」，而局方則一直有使用該款抗生素。

（新冠疫情）