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稱受強大壓力 社民連刪被指涉違國安法帖文

【明報專訊】社民連主席陳寶瑩昨發聲明表示，社民連在強大壓力下被迫刪除被指涉嫌違反《港區國安法》的網上帖文，但無法透露詳情，「社民連會繼續發聲，言論無罪，民主萬歲」。本報昨發現社民連網站多篇文章顯示為「404 Not Found」，涉國安法生效前後的文章，部分內容提及「結束一黨專政」，提及「結束中共專政，全國實行普選」的「中港關係綱領」也無法瀏覽。

警不評論個案 陳寶瑩稱不便再講

被問是否國安處要求刪除涉違國安法帖文、帖文涉及內容，警方稱不評論個別個案，又稱警方採取任何行動會按實際情况，依法處理。陳寶瑩回覆，「不方便再講」。

涉最少20篇文 部分提「結束專政」

本報昨對比「網絡時光機」（Wayback Machine）備份網頁及社民連網站，發現最少20篇文章顯示為「404 Not Found」，部分提及「結束一黨專政」，涉2020年6月底國安法生效前後文章，包括2019年悼念李旺陽聲明，遠至2011年2月有關茉莉花革命的聲明及2018年回應「中國人權觀察」創辦人秦永敏顛覆國家政權罪成的聲明。其中2020年12月國際人權日示威聲明除提及「結束一黨專政，全國實行普選」，也提到「廢除國安惡法，釋放所有政治犯」、「沒有暴徒，只有暴政」口號。

4範疇綱領 中港關係無法顯示

社民連過往公開政綱涵蓋政制、經濟及民生、社會政策及人權、中港關係，昨僅中港關係綱領顯示為「404 Not Found」。

中港關係綱領原有「中港經貿緊密，區隔無法自保」、「人民抗爭頻起，改變隨時發生」、「港人民主制憲，重訂中港關係」及「地方分權，真實自治」，當中提及「結束中共專政，全國實行普選」、「中共政權是中港人民的共同敵人，中國大陸的民主運動是香港人的天然盟軍」。

湯家驊：單純帖文不是非法行為

資深大律師湯家驊回應，重申必須要有組織、非法行為等元素才可構成顛覆國家政權罪，單純帖文的存在亦不是非法行為。他說國安法沒追溯力，但法庭可以國安法生效前言行推論被告有否犯罪意圖。

對於國安法部分案件曾引述國安法生效前的證據，保安局副秘書長廖李可期早前在聯合國人權事務委員會表示，國安法控罪無追溯力，單在立法前行為不能成為檢控基礎，但法庭可考慮立法前行為理解案件背景及被告的意圖，故並不違反國安法無追溯力的條文。

今年七一前夕，社民連6名成員被國安處上門搜查，有義工被國安處約談，社民連之後宣布七一不示威。

（港區國安法）

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