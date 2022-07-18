大圍山坡6萬呎校舍 近港鐵難維修難重建

瓦頂破爛散落 周遭多山墳

記者上月底往田心公立學校觀察，發現該校舍距港鐵大圍站約15分鐘路程，位於保良局王賜豪（田心谷）小學後方小山坡上，有樓梯通往。山坡上有多個山墳，整個山坡包括校舍被鐵欄包圍，鐵欄出入門口鎖上，平日只有居民可出入該範圍。據發展局資料，田心公立學校面積5960平方米（約6萬平方呎），用地估計可使用年期約3年，地形有坡度，出入只可經行人通道到達。

沙田地政處人員稱，有意租用及查詢該校舍的團體極多，但因校舍破爛，石棉瓦頂破爛散落地上，修復工程會極為龐大。該人員稱，重建費用比維修成本低，惟校舍位於山坡，若重建相信難符合《消防條例》，加上校舍周遭為山墳，料工程前需與當區居民商量，手續相當麻煩。該人員續說，曾有政府部門有意申請該選址，但因維修費用高昂及程序繁複而卻步。

記者又到訪同區的大圍公立學校，發現距港鐵大圍站不足10分鐘路程，交通相當便利，校舍大致完整，仍可見昔日學校的面貌。

規劃署：獲教局確認後按機制檢討

麥潤培說，改劃用地程序繁瑣費時，申請亦有可能遭城規會反對，加上校舍只可訂短期租約，租用年期多為3年，不少中小型機構不願承擔風險。他稱，上述兩間校舍交通尚算便利，選址具一定吸引力，有潛力做社區用途，建議政府加大誘因，如協助團體向城規會申請改劃用途等。

規劃署回覆稱，當教育局確認個別空置校舍毋須作學校用途時，會按機制檢討，並就有關用地建議合適的長遠土地用途。