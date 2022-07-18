可申短租12荒校 全「曬月光」4年 團體指手續繁須墊勘查費 中小機構卻步

明報記者 區慧盈

36間招租 9間無申請 其中6無車路

根據發展局資料，截至今年6月27日，共有36間空置校舍可供申請短期用途，其中12間自2018年10月3日丟空至今，當中9間校舍4年來未接獲任何團體申請，該批校舍估計可使用年期由1至3年不等。9間校舍中，有4間用地有一個或多個斜坡；同時有6間只可經行人通道到達，換言之車路不能出入。

部分「甩皮甩骨」 修復費用不菲

社區發展陣線組織幹事楊健濱表示，目前可供申請的校舍主要為廢校及村校，除選址偏僻外，不少亦「甩皮甩骨」，令維修及安全問題成為另一考慮因素。楊續稱，由於部分校舍屋頂早年採用石棉波紋水泥瓦片，若不當拆除，有可能釋出石棉纖維，嚴重可致癌，惟改裝工序及費用不菲，令團體申請意欲大減。

租約最長3年 申改劃可花1年

楊又說，即使團體有意申請，但因不了解空置校舍申請手續，而且按目前機制，申請項目前期費用要由機構墊支，包括聘請測量師及工程師檢查及實地考察等，涉及費用由10多萬至數百萬元不等，不少小型機構無力負擔，只能放棄申請。此外，若申請機構擬更改校舍用途，要向城規會申請改劃，既費時又費力；他以校舍改建成博物館為例，須向城規會申請改劃用地，過程快則半年，慢則一年。

欠政策支持、未符部門要求 3間申請不獲批

至於另外3間申請不獲批校舍，包括前萃英學校、前魚類統營處三門仔新村小學及前群雅學校，發展局回覆查詢稱，2018至2021年間曾接獲教育、體育或社區用途的短期租約申請，但申請最終未批，主要原因包括申請者提供資料不足、欠缺相關政策局政策支持及未能符合部門要求等。翻查資料，前魚類統營處三門仔新村小學位於大埔，面積約874平方米，地勢平坦，估計可使用年期為兩年；前萃英學校位於西貢，面積約1987平方米，地勢有坡度，估計可使用年期為3年；前群雅學校面積約1300平方米，地勢平坦，估計可使用年期為3年。

劉國勳倡偏僻校舍部門自用

劉國勳認為，校舍為寶貴土地，若長期空置相當浪費。他理解政府對團體申請有一定要求，希望機構能夠實踐相關計劃，但強調政府應先評估部分選址，若該選址位置不便利，建議由部門自行選用，甚至可用作興建過渡房屋。他又建議政府先為部分偏僻選址簡單維修，以及為機構提供技術支援，同時盡可能精簡規劃程序，便利團體申請。

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