花園置藝術品准自由出入 藝術家．空間．大眾互動

擴建採簡約風格 木紋石屎避笨重感

「油街實現」原為皇家香港遊艇會會所，溫灼均稱，當初設計對比建築物實際用途更着重美感，故擴建亦傳承傳統，利用軸線營造垂直感，以對維多利亞建築致敬。他又說，擴建選材主要為木紋石屎、玻璃及磚，其中木紋石屎特色為看似木材質地，避免石屎笨重感，塑造簡約風格。

建築署高級建築師劉天行補充，擴建後的油街增設草地綠化空間「油街花園」。有別普通公園，花園能兼容藝術品，為創作提供彈性與可能性，容許藝術家與空間互動，同時開放予大眾自由出入參與其中。劉又說，若從通往玻璃屋的斜道行走，便可同時飽覽紅磚及現代建築，務求以不經意方式營造油街為藝術中心，令參觀者不自覺浸醉於全個展覽。

玻璃屋不同角度不同形態 造畫中畫感覺

建築亦為藝術之一，溫灼均相信藝術並不單靠薰陶，更是要融入生活，並貫徹此意念於油街。溫說，擴建意念傳承「Arts and crafts movement to modern architecture」（由藝術與工藝運動至現代建築），故玻璃屋設計採用現代建築手法，外貌如同水晶，從不同角度觀看都有不同形態，並期望參觀者能「see through display window」（看穿玻璃屋），形成畫中畫感覺，呼應藝術中心主題。

（城市保育）