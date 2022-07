花園置藝術品准自由出入 藝術家．空間．大眾互動

擴建採簡約風格 木紋石屎避笨重感

「油街實現」原為皇家香港遊艇會會所,溫灼均稱,當初設計對比建築物實際用途更着重美感,故擴建亦傳承傳統,利用軸線營造垂直感,以對維多利亞建築致敬。他又說,擴建選材主要為木紋石屎、玻璃及磚,其中木紋石屎特色為看似木材質地,避免石屎笨重感,塑造簡約風格。

建築署高級建築師劉天行補充,擴建後的油街增設草地綠化空間「油街花園」。有別普通公園,花園能兼容藝術品,為創作提供彈性與可能性,容許藝術家與空間互動,同時開放予大眾自由出入參與其中。劉又說,若從通往玻璃屋的斜道行走,便可同時飽覽紅磚及現代建築,務求以不經意方式營造油街為藝術中心,令參觀者不自覺浸醉於全個展覽。

玻璃屋不同角度不同形態 造畫中畫感覺

建築亦為藝術之一,溫灼均相信藝術並不單靠薰陶,更是要融入生活,並貫徹此意念於油街。溫說,擴建意念傳承「Arts and crafts movement to modern architecture」(由藝術與工藝運動至現代建築),故玻璃屋設計採用現代建築手法,外貌如同水晶,從不同角度觀看都有不同形態,並期望參觀者能「see through display window」(看穿玻璃屋),形成畫中畫感覺,呼應藝術中心主題。

(城市保育)