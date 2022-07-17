五千萬復修擴建 油街搖身社區藝術空間

明報記者 區慧盈

配合時代 不倒模建藝術館

劉鳳霞進一步解釋，儘管歷史建築不少硬件都值得保留，但建築物亦需配合時代變遷，「油街實現」正是其中一例。她稱，新定位非常清晰，並非倒模般打造另一個小型藝術館，而是建設社區友善文藝空間。「油街實現」經復修後，整體空間不分戶外戶內，更着眼藝術家與市民之間的共創，「藝術作品要有公眾參與，才是活生生的」。

劉鳳霞說， 自2010年開始籌備有關項目，並曾就藝術中心選址參與討論。她憶述，當初內部近乎一錘定音選擇油街12號，因當時場地屬康文署管理，「唔使問人攞」，且選址位於市中心，交通便利，首要考慮選址可方便藝術家，「沒理由揀一個地方要藝術家行3個鐘頭先出入」。

復修非必貴料 切合風格即可

劉續稱，接管「油街實現」時，其建築狀態良好，亦未出現滲水等情况。但為配合其二級歷史建築身分，她特別於佈置下功夫，並蒐羅不同材料，包括過往火車路軌所用的枕木，便放在門口裝飾。她表示，該批木材一直由鐵路公司保管，質料良好，能再使用，且全屬免費。

劉又認為，復修並不等於使用昂貴建料，相反切合建築物風格更重要。她透露，「油街實現」第一期復修工程僅花約2000萬元，第二期擴展工程則花約3000萬元。

翻查上月公布的第六期活化歷史建築伙伴計劃，三級歷史建築白樓獲活化為國史教育中心，活化建設成本約8600萬元。另一項目法定古蹟景賢里則獲活化為養生殿，建設成本達1.883億元，全部價格均按2020年9月計算。

至於未來藝術中心會否再落戶歷史建築，劉鳳霞笑言，曾與眾多歷史建築打交道，故會持開放態度，並會積極爭取活化歷史建築作藝術中心。

「油街實現」前身為皇家香港遊艇會會所，1908年落成啟用，距今114年；至1930年代北角填海後，先後被改劃為政府物料供應處員工宿舍及古物古蹟辦事處的考古貯存倉庫，並最終獲選作藝術中心。現時擴建後的「油街實現」為區內藝術休憩空間及香港文化地標，並不時舉辦藝術展覽及邀請藝術家駐留創作。

冀鬧區中供「唞氣」留白

「油街實現」館長鍾婉嫻稱，對油街現况感滿意。她說，藝術中心選址北角，周圍滿佈密集商業樓宇，人口稠密，屬典型本土社區，但正因如此，更期待嶄新的油街實現能成為北角的「街道小清新」，為市民提供「唞氣」的空間，保留生活中應有的留白。

（城市保育）