馬季總投注1404億創新高

煞科錄20.39億投注

回歸以來單日最高

昨日馬季煞科日共有8449名馬迷入場觀賽，較去年沙田日馬煞科日的7436人增13.6%。馬會本年度馬季繳付賽馬博彩稅達141.4億元，較上年度136.3億元增2.8%。

應家柏表示，面對新冠疫情蔓延全球帶來的持續挑戰，馬會得到港府信任，獲准繼續舉行賽馬賽事，在時刻秉持保障公眾、員工和賽馬持份者健康和安全的原則下，今季再次成功完成整個馬季。他說馬會實行世界最高標準的衛生措施，以保障員工、賽馬參與者及公眾的安全和健康，確保賽事繼續舉行，整季未有因疫情影響而取消任何一次賽事。馬會暫定新一季賽馬在9月11日開鑼，仍待政府批准。

下季暫定9．11開鑼

全年度計，今個馬季錄得1404.6億元總投注額，較上季增3%，當中全球匯合彩池（即來自外地的投注額）總投注額增27.77億元，升幅達82%，而匯合部分增加4.04億元，升60%。

羅富全奪冠軍練馬師

潘頓五度成冠軍騎師

本年度馬季冠軍練馬師之爭，結果華人練馬師羅富全今季贏得90場頭馬，擊敗其師父、贏得84場頭馬的蔡約翰（John Size），勇奪今季冠軍練馬師寶座。冠軍騎師則由潘頓（Zac Purton）贏得，他最終以136場頭馬，擊敗取得132場勝利的莫雷拉 （Joao Moreira），第五次榮登香港冠軍騎師寶座。