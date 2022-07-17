大半年通過10法案 梁君彥：立會重回常態

首場前廳交流會上周三（13日）舉行，梁君彥稱是好開始，冀成行政立法關係的新常態。他說，下一次會由司長帶同各局長參與。他認為除每月一次的交流會外，各局長可分別約見不同黨派。

稱前廳會或有不成熟議題 公開未必利醞釀政策

政府至今未明言會否取消上屆特首林鄭月娥提出的「短問短答」立法會質詢環節，梁君彥稱是否保留應由現屆特首考慮。他否認前廳交流會是閉門造車，稱官員和議員會後都公開交代會面內容，「不能說的也說了出來」。他說，因交流會或有不成熟議題，貿然公開未必有助政策醞釀。

新一屆政府重組架構成「6司15局」，梁君彥說立法會將保留現有的事務委員會數目，但部分議題會有調動，舉例電力相關的議題，已由經濟發展事務委員會調到環境事務委員會討論。問到有4名議員加入政府，是否視立法會為「跳板」，梁說議員轉任司長、局長不是新鮮事，而議員熟悉政府運作，轉任官員可更「貼地」。