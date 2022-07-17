稱基本法沒提區議會 麥美娟：選舉否未定論 「不覺有委任就代表不進步」

特首李家超本月6日出席立法會答問大會時，提到須在下次區議會選舉前完成研究地區行政檢討工作，包括審視過往經驗。麥美娟昨在商台《政經星期六》引述基本法第97條稱，特區可成立「非政權性的區域組織」，接受政府諮詢，而當年大眾理解為區議會。問到「區域組織」日後是否未必再以區議會名義存在，她是基本法沒提過「區議會」，強調無論以現有區議會或「更貼近香港情况的區域組織」形式出現，都必須充分發揮地區諮詢作用。

1993年獲委任為區議員的麥美娟說，「不覺得（區議會）有委任議員就代表不進步」，當年若沒有委任制，她不可能在大學畢業後3個月加入區議會。她說若日後重設委任制，成員亦不會「唔接地氣」。

陳琬琛：區議員倘不經選舉產生 將失制衡

自1980年代擔任區議員的荃灣區議會主席陳琬琛認為，區議會難被取代，區議員除協助市民解決問題外，亦協助政府在地區解說政策。他說民選區議員帶着市民期望，市民也可監察議員表現，甚至以選票決定區議員去留，若區議員不是經選舉產生，區議員和市民之間將失去制衡。

麥美娟昨在節目中稱，年底將推第一個版本青年發展藍圖，聚焦7個範疇，並會回應青年學業、就業、創業、置業困難。她透露上任後已多次公開或私下與不同年輕人會面，包括不同政見者的想法，「為什麼2019年時這樣看政府？他們看到什麼，想什麼？」她承認難有即時辦法令年輕人「很相信政府」，形容年輕人工作是細水長流。

李家超在參選政綱提出全港18區成立「地區服務及關愛隊伍」，麥美娟說正為關愛隊伍組成草擬框架，而關愛隊伍不僅是義工組織，亦不是為監察地區事務，而是了解區內事務，向政府反映。