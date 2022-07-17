增5人 光城者7被告全擬認罪

昨提訊的5人為15歲少女、姓梁中五女生（16歲）、售貨員陳右津（25歲）、姓蔣周中五男生（16歲）及中六女生郭文希（18歲）。

代表陳右津的大狀稱，陳因確診新冠無法到庭，事前曾向他索取指示，他打算認罪，惟前一天收到控方經修訂案情撮要，未就此再索取指示，如陳爭議內容，或需展開紐頓聆訊，申請在正式答辯前再次提訊。法官應要求將其案件押後至8月16日再訊。

待一國安案上訴判決 9月判刑

其餘4名被告同樣透過律師表達認罪意向，惟辯方指出，高院上訴庭將於9月初就一宗涉及國安法刑期上訴案件判決，希望等待判決才判刑。法官遂將答辯日訂於8月20日，暫訂9月9日判刑。

翻查資料，「第二代美國隊長」之稱的馬俊文因《港區國安法》煽動他人分裂國家罪成判囚5年9個月，他上月就刑罰提出上訴許可申請，上訴庭將於9月5日頒下判辭。

【案件編號：DCCC 985/21】

(港區國安法)