病、債、家暴 4被告成長皆波折

鄭進為照顧兄讀心理 抑鬱未能讀完

法官昨判刑前引述各人求情。現年34歲的鄭進一生困難重重，年幼時父親生意失敗，一家居無定所，後來二哥中風，他為照顧行動不便的二哥而修讀心理學，未幾他確診抑鬱症，未能完成課程。鄭進自知大哥為他支付診金，便自行停止治療，其後面對母親及姊姊先後患癌，病情反覆。辯方求情時讚揚鄭進有時裝設計天分，稱他自創品牌後更獲邀赴溫哥華時裝周，卻因保釋條件限制未能出國。

現年28歲的李威龍生於破碎家庭，8歲由內地來港，惟父親脾氣欠佳，常以粗言責罵，亦會動手打他，法庭曾頒布照顧及保護令，安排李威龍寄宿，及至18歲自立。求情披露，李威龍自小孤獨，心理報告認為他2019年遇到志同道合者，因而找到聯繫及歸屬感，至於辯方稱李威龍在警方上門後一時驚慌爬出窗外，萌自殺念頭，法官昨稱報告不曾提及。

餘下兩人案發時年僅17歲；鄭子豪因本案遭港鐵解僱，受社交媒體影響變得激進，前年得悉可免費逃至高雄，未與家人討論下帶備3萬元上船偷渡，至今「失去21個月自由」。

父破產 廖子文幫補家計成績退步

最年幼的廖子文經歷父母離異，母親借貸後失蹤，由父親還債，惟最終破產。他為幫補家計任兼職，校內成績因而退步，但從不怪責母親離去，反而更珍惜與父親及哥哥的關係。案發時他僅在單位玩耍，無參與製造汽油彈，因害怕坐監而選擇偷渡，如今後悔不已。還押期間因與福利官溝通有誤，錯過報考文憑試機會，冀將來能如願應考。

(反修例風暴)