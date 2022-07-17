前日判潛逃案昨判製燃彈案 部分分期執行 廖子文鄭子豪囚31月 官嘆年少無知

4名被告為時裝設計師鄭進（34歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（20歲）、廚師李威龍（28歲）及學生廖子文（19歲），辯方及報告披露各人家庭背景、廖子文及鄭子豪潛逃原因等（見另稿）。

製彈案另兩人屬主要次要角色 囚38及29月

法官游德康判刑稱，灣仔金樂大廈單位2019年9月30日檢獲21個玻璃樽，接納專家稱該些原材料可製16個汽油彈，數量雖有限，但李威龍曾數次外出購玻璃酒樽，顯示可隨時補給、不易受限，明言此加重各人罪責。涉及材料及數量屬中等規模，但大部分玻璃樽載有的大頭針可增殺傷力，場內數十個打火機亦顯示，汽油彈製成後會供給他人在公眾活動使用，明顯是有預謀犯案。

游官稱，李威龍在4人中罪責最高，除曾外出購買玻璃樽，手機亦有搜尋汽油彈相關的紀錄、7段縱火片段，另有包括他、鄧棨然及鄭進在內的Telegram群組，他們曾討論製造汽油彈，計劃在翌日即十一國慶的公眾活動中使用，包括向警方投擲。李威龍積極參與製作，並曾向人提供指導，扮演主要角色，「舉足輕重」，以監禁4年量刑。

至於角色次要的鄭進，手機同樣有多段汽油彈片段、亦是Telegram群組成員之一，罪責雖不及李威龍高，但案發時鄭進管有匙卡，帶他人出入單位，可見受人信任，角色絕不輕微，以3年3個月量刑。

廖鄭人生經驗少角色消極 量刑較輕

餘下兩名案發17歲的鄭子豪及廖子文，由於本案與暴動不可分割，須判監禁，但考慮二人非上述群組成員，年紀輕且人生經驗較少，角色「相對較消極」，罪責較另兩人低，以3年量刑。基於4人非第一時間認罪，僅獲20%至25%扣減，個人背景亦不構成任何減刑理由。

法官提到，二人因偷渡判囚10個月，為確保不會對其造成不可翻身的打擊，需考慮整體量刑，一度嘆「年少無知，誤信人言，天真以為可以逃避法網一走了之，卻事與願違，歷盡滄桑後返回原地」，終下令部分刑期分期執行。

【案件編號：DCCC 323/20】

明報記者

(反修例風暴)