通識教師聯會通過解散 會員：時代需要

剩餘資產需3個月處理 冀捐教育機構

聯會昨午發表聲明，稱已授權臨時行政委員會執行解散程序，並感謝所有通識教師一直以來的付出，以及各界一起為教育界同行出力，希望在教育路上有緣再會。問及如何處理剩餘資產，羅潔玲表示「聯會沒有很多錢」，但由於法定程序要求，估計處理需時3個月。她透露，或將這筆資產捐給教育學院或機構，用作教師專業培訓。

臨政主席籲學生獨立多角度思考

至於會否再組織公民科教師聯會，羅稱聯會屬民間團體，初期由教師自發組成，「不排除公民科老師他們自己組會」。她寄語留下的教師勿受限於科目，應運用靈活多變的教學方法；學生則需對身邊事物保持好奇心，獨立、多角度思考。

聯會會員、資深通識科教師John（化名）形容解散是「時代需要」，無可否認聯會在通識科發展初期向教育局、考評局提供業界建議，以及提供平台予資深教師分享教學經驗，但教師經過10多年已具備豐富經驗，聯會現時可做的不多。

指通識科備受爭議 教聯會：尊重決定

John認為公民科的「優化」不會令教師失去教學空間，但强調日後授課須跟從「香港是中國一部分」的宗旨才「不會出問題」。他建議學生要認真讀公民科，「課程設計是好的，可以了解國民身分認同，就像（教育）局長（蔡若蓮）所講，學生要認清志向」。教聯會主席黃錦良昨亦表示，通識科過去備受社會爭議，尊重聯會解散決定。

翻查聯會網頁，首屆幹事會於2005年、新高中通識科仍在籌備時，由校長及教師組成，每兩年換屆，至今經歷8屆幹事會。聯會過去活動有模擬試卷交流、擬卷工作坊、校本經驗分享會等，亦曾就學科事宜發表聲明及受訪。