李家超：國教曾被污名化 教局將助有系統推行

李家超昨在教聯會有份主辦的「香港愛國主義教育高峰論壇暨愛國教育支援中心揭幕儀式」致辭稱，青少年是一國兩制的接班人，故需讓他們從小學習中國歷史，培養學生的國民身分認同等。他說「過去有些居心叵測的人勾結外部勢力」，誤導青年對國家的觀念，將國民教育污名化，故須加強愛國教育。他說為糾正青年錯誤的價值觀，教育局將全面支援學校，有系統地規劃和推行國民教育，完善國民教育體制。

京官提考核 蔡若蓮：愛國是感情不用評估

田學軍透過視象致辭稱，愛國主義在本港的氛圍環境持續改善，對於推行愛國主義教育，他提出3項意見，包括「始終高舉愛國偉大旗幟」、「抓住教育重點領域」和「用好支援關鍵環節」。他提到要把愛國主義教育「作為永恒主題」，貫穿國民教育整個過程；政府、學校、教師和學生都非常重要，「課程教材是重要載體，課堂教學是主要管道，考評考核是重要手段，實踐體驗是最佳方式」。

就田學軍提到的考評考核，蔡若蓮會後被問到愛國教育是否要訂立考評方式，她說整個愛國教育是一個感情、一個志向，「想國家好這種感情，我們不是用評估的方式」，而是希望學生有愛國意識。

被問大學國教 蔡：已有歷史教育不須額外加

至於日後大學愛國教育的安排，蔡認為現時大學教育已有歷史教育，不需要額外增加。立法會議員、將軍澳香島中學校長鄧飛認為，現有課程和教材如歷史科、公民與社會發展科，能向學生傳遞正面信息，可培養他們的愛國主義，毋須另設新教材或評核。