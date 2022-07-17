地形等或影響信號接收 協會籲降落三跑轉系統 民航處：程序經嚴格認證

機管局：三跑建設符國際要求

民航處回覆本報查詢稱得悉上述事件，認為有助進一步提升航空安全。處方表示，有關的飛行程序符合國際標準並經嚴格認證。機管局回覆稱，第三跑道的規劃及建設完全符合民航處及國際航空組織的要求，並依照相關指引完成嚴格驗證。

協會：收錯信號或只距大帽山800呎

IFALPA最新安全通知顯示，若航班在香港東北方降落至三跑25R跑道，需採取保守設定，若只開啟儀器降落系統（ILS），有可能因氣象如天氣炎熱及順風等情况而收錯信號，令航班有可能距離大帽山山頂只有約800英呎，觸發地面迫近警告系統。為避免上述情况，文件提醒機師需在準備進場時，轉換使用區域導航系統（RNAV）。

機場發展關注網絡發言人巫堃泰表示，飛機若收錯信號，輕則觸及地面迫近警告系統，嚴重則可致空難。他以1997年一宗空難為例，當時大韓航空一架飛往關島的波音747客機因取錯信號，撞山導致空難。他說，受過訓練的機師理應懂得如何開啟儀器降落系統等程序，但部分機師或「做慣手勢」，故聯合會特意發出提醒通知。

民航處回覆稱，香港國際機場的飛行程序是根據國際民用航空組織所訂立的標準及建議，並考慮了實際地形而設計，同時依照相關指引作嚴格驗證。

在飛行程序設計過程中，處方亦有邀請航空公司及飛行方面的專家代表參與，包括就程序技術及安全評估提供意見；並於飛行模擬器測試程序，由中國民航飛行校驗中心作飛行校驗，以保障飛行安全。