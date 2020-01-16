假迪園高層親屬 售平票料騙300人 女子涉網上討論區犯案被捕 最大筆逾4萬元

迪園籲官方渠道購票

香港迪士尼樂園度假區發言人回覆稱，涉事者並非員工，園方絕不容忍任何違法行為，已向警方報案，並會配合調查。發言人稱，如有人懷疑受騙，請即聯絡警方，並建議客人直接從樂園官方渠道或透過認可分銷商購票。

警方旺角警區重案組第二隊偵緝高級督察劉鈞豪說，有賣家於5月至6月在網上討論區自稱主題樂園高層的親屬，兜售比零售價低的主題樂園或酒店套票，折扣約15%至20%，買家經轉數快轉帳後，賣家即失去聯絡。劉說，最初數名買家見過賣家本人，亦成功兌換門票及入住酒店，令騙徒得以建立口碑，吸引更多人付款。

折扣售年票酒店票 數單成功交易建口碑

警方7月接獲多宗相關報案，前日在屯門一間酒店拘捕34歲姓陳無業女子，她涉嫌「以欺騙手段獲得財產」。該女子持有樂園的尊貴會員證，並非樂園職員或職員親屬，暫未見涉集團，將追查案中款項去向。警方呼籲受害人盡快聯絡警方，電話為3661 8745。

報案人Jacqueline向本報稱，5月經朋友介紹接觸賣家，對方聲稱父親為迪士尼高層，可用6236元售出4張成人及2張小童「金卡」年票，即比正價便宜約一半。Jacqueline同月21日經轉數快付訂金3118元，但一直未收到領取年票的電郵。至7月10日，5至6個家庭在迪士尼酒店等候賣家到場安排入住，苦等近5小時仍未見她現身，電話更停止服務，大家始知受騙。Jacqueline說，賣家曾指示她加入一個「排隊」領卡的群組，至今約百多人仍未收到卡，形容該群組已成「苦主群」。

有人到酒店未能入住 始知受騙

另一報案人Meimei於5月初成功經賣家購入年票及入住酒店，對方自稱員工，私下以七折出售門票，稱為幫輕一些失業的母親。

Meimei其後再花約2萬元訂7晚酒店房及幫朋友買3張「金卡」年票。她說按群組人數統計，賣家騙走近百萬元，相信騙徒收款後已隨即轉走，「預咗追唔番」。