醫局試行新冠遙距診症 送藥上門

主動識別合適輕症 暫助逾20人

新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管吳楊城是目前唯一診症醫生，截至7月15日已為超過20名20至86歲病人遙距診症，當中超過一半需服用口服抗病毒藥物。局方稱，整體而言病人對服務評價正面，藥物亦如期送到。吳楊城希望透過「遠程醫療服務」降低社區傳播風險，確診病人亦可盡早服用抗病毒口服藥減低重症機率。

有關服務初期，醫管局會通過市民撥打「醫療支援查詢熱線」電話時，主動識別合適確診者遙距治療，如病人接受服務則需下載HA Go應用程式登記和視像診症，診症後會有專人致電確認病人地址，藥物會在即日或翌日送到，視乎處方時間和居住地區。

為確保藥物準確送到病人手中，快遞公司於送達前會核對病人事先收到的短訊驗證碼，送達門口後會通知病人取藥。

被問及如何解決遙距診症的限制，吳楊城說要依靠醫生臨牀經驗，一般會主動詢問病人是否出現一些併發症的病徵，如有則會建議病人到指定診所實體診症。吳亦提醒，病人如服藥後5至7日病情尚未好轉，應親身到指定診所求診。

未來「遠程醫療服務」會因應疫情發展，進一步擴展服務範圍，並會增加醫生人手，吳楊城透露醫生人選主要來自家庭醫學科。

（新冠疫情）