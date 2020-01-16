染疫病人曾入ICU 伊院10員工隔離1中招

昨日多個醫院群組繼續擴大，其中伊利沙伯醫院骨科病房多兩名病人染疫，令該病房增至6人染疫。其中一人早前曾接受手術及留醫深切治療部，10名員工曾為該病人插喉及移除喉管，被列為密切接觸者，其中一名ICU護士驗出陽性。醫管局總行政經理何婉霞昨表示，列為密切接觸者的員工當時有穿合適保護裝備，該院ICU運作暫正常。

幼園校巴多5師生染疫

其他醫院亦有群組感染，其中大埔醫院精神科男病房一名病人本月13日確診，同病房多兩名病人及兩名員工染疫。上周四（14日）開始出現個案的佛教醫院紓緩治療科病房昨新增49歲女病人染疫，該病房累計9名病人及5名員工確診。

此外，九龍塘國際英文幼稚園7名校巴司機日前染疫，其中18號校巴懷疑出現傳播，昨再多4名學生和一名教師染疫，全部乘搭過18號校巴，該校巴累計有9宗個案。

院舍4漏報個案 社署：逾4次發警告信

昨有4間安老院舍及兩間殘疾人士院舍出現疫情。社署署長梁松泰昨出席香港傷健協會50周年會慶啟動禮時透露，有一間院舍出現4次沒在電子平台申報確診個案的情况，政府或發警告信；另有部分院舍漏報1至3次。社署補充，會在院舍漏報逾4次後向院舍發警告信。

現時約35%院友已打第3針新冠疫苗，梁松泰認為接種率仍未足夠，他說院友並非不願接種，而是過去數月不少院友曾確診，須等待6個月才能接種疫苗。

澳門停工商活動延長5日

另外，澳門政府昨宣布，明日起一連5日繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，只維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響，其中娛樂場將繼續暫停營運，而部分金融機構在經主管實體部門特別許可下可例外有限度營運的政策也會維持。澳門政府又稱，特首賀一誠早前出席香港回歸25周年活動，離澳前及回澳後均要按照澳門衛生局要求自我健康管理，未能參加需與公眾接觸的活動。

（新冠疫情）