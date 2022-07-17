過關研「兩地一檢」 檢測承辦商：內地較準惟久等

盧寵茂：倘過關者近「零感染」

助加額縮檢疫

盧寵茂昨在商台《政經星期六》被問到可否把深圳灣口岸核酸檢測合併成「兩地一檢」，盧稱這是研究方向之一，但兩地檢測方法及需求不同，如何合併需時考慮。他解釋，香港採用快速核酸檢測，半小時至1小時內有結果；內地則用標準核酸檢測，採樣後可返回酒店等結果，需時3至8小時。他說，如旅客在港檢測後需等6至8小時才可過關到內地，會造成混亂；節目主持稱現時兩地檢測陽性Ct值標準不一致，盧說正研究如何拉近兩地檢測方法差距。

盧寵茂又稱，旅客離港前須做檢測主要是考慮不將個案輸出至內地，為國家守住「南大門」，而目前由香港往深圳的旅客檢測陽性比率已由以往2.5%降至0.03%，若可確保過關者達到或接近「零感染」，便能得內地信任，增加過關名額及縮減在內地檢疫日數。

承辦商倡微調流程 縮短等候

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶稱，快速核酸檢測採用的試劑及儀器不同，致靈敏度較標準核酸檢測低，標準核酸檢測Ct值逾30多亦可驗出陽性，快速核酸檢測卻可能會驗出陰性；採樣方式亦影響準確度，香港用鼻腔及咽喉混合拭子，內地則用鼻咽拭子，後者較準。

他認為要完全合併兩地檢測方法面臨兩難，香港跟隨內地用標準核酸檢測雖可改善假陰性問題，有助達「零感染」目標，惟旅客等候時間無可避免加長，建議當局檢視在港檢測流程，在行政程序微調，盡量縮短等候時間。

（新冠疫情）