盧寵茂盼盡快推幼童打針 科委會下月商

劉宇隆說，暫未知兩間疫苗廠會否就該年齡層幼童打針提交申請，但委員會會審視相關科學證據。據科興網站，批准兒童打科興的國家和地區中，最低年齡為3歲，世衛則只建議18歲或以上打科興。劉稱，南非有3歲以下幼童打科興的安全性等方面數據；至於復必泰，美國早前已放寬讓6個月或以上幼童可打，世衛則建議5歲或以上可接種。

盧：安心實名屬手段 非優先考慮

另外，盧寵茂上周日（10日）出席無綫《講清講楚》時首度談及有意推行安心出行實名制及類似內地的「健康碼」系統，翌日他微調說法，稱「黃碼」用作識別酒店檢疫者，安心出行會配合實施「紅、黃碼」。盧昨在商台《政經星期六》談及相關議題稱，實名制只是手段，並非優先考慮。

盧說，當局日後發出的「紅碼」和「黃碼」絕對沒追蹤功能，只用作識別染疫者及入境旅客，防止進入高風險地點，而這兩類人均須向當局登記身分，強調絕大部分市民不受影響，毋須改變安心出行程式。

前日（15日）起染疫居家隔離者須戴電子手環，盧昨稱因派發或有延誤，且或有人違例除下手環，故「紅碼」可提供第二重保障。至於「黃碼」，盧稱是為更精準識別入境旅客，令局方可考慮放鬆酒店檢疫日數。

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