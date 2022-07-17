盧寵茂：「混合免疫」僅理論 許樹昌：星已踐 專家：抗體正跌 冬季染疫「更弊」

【明報專訊】4名港大學者包括政府專家顧問袁國勇及孔繁毅等前日（15日）撰文，認為本港要在今年冬季前達至最佳保護的「混合免疫」，即感染新冠和注射新冠疫苗帶來的免疫，並提出放棄「圍封強檢」和學校每日快測。醫務衛生局長盧寵茂昨回應稱，群體免疫或混合免疫「始終仍是一個理論」，「呢一種理論未必咁實在可保護市民」，強調政府絕不能在這剎那「躺平」，需保衛醫療系統及長者。獲續任政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌回應查詢時認同港大學者建議，稱「混合免疫」非只理論及「躺平」，新加坡及英國等已實戰成功。另一不願具名專家分析，港人抗體水平正下跌，若不趁夏季讓社會透過自然感染鞏固混合免疫力，至冬季才感染會「更弊」。
稱老幼接種低未必可保護 盧：不能躺平
盧寵茂在商台《政經星期六》稱，政府不能單憑免疫屏障或混合免疫概念就「乜都唔做」，因「呢一種理論未必咁實在可保護市民」，強調政府需繼續做好減感染工作，不可能「躺平」。
盧於節目後晤傳媒時再被問到政府會否推行4名港大專家建議，他稱上任前已聯同特首李家超與新委任的6名政府專家顧問會面，會上有充分聆聽專家意見及作分析。對於群體或混合免疫，政府絕對會在防疫政策中考慮，但「始終仍是一個理論」，政府需考慮「會否不能保護我們的市民」，特別是某些重點人群，如80歲以上仍有三成未打針、3歲以下未能打針，亦要考慮醫療系統負擔。
盧又引述數據稱，現時本港新冠即時傳播率達1.68，兩周後個案數字或升兩倍，即每日約6000至7000宗甚至更高，以此趨勢，本月底新冠病人或將佔用近2400張病牀，為公營醫療系統的約10%，屆時四分之一醫療服務會受影響，需延遲或暫停。
許：要同步谷針增驗核酸 非躺平
政府專家顧問許樹昌稱，「混合免疫」非只是理論，有國家已「實戰」成功，如英國及新加坡，問題只是香港「夠唔夠膽做」，而推行「混合免疫」亦應同步推高高危群組接種率及加強核酸檢測，故不會是「躺平」。他又稱，病毒在冬天較活躍，夏天為推行「混合免疫」較好時機，認為只要當局做好分流，無症狀或輕症者送往亞博等社區隔離設施，缺氧或有多種長期病患者才收入急症醫院，早些給高危但輕症者處方口服抗病毒藥物，毋須太擔心本港醫療系統無法承受。
劉宇隆：應打3針再染 非先染後針
政府專家顧問劉宇隆則認為，打3針後再感染，是獲得混合免疫好方法，但不是先感染、再打針，故要先將長者3針接種率提升到愈高愈好。他又認為，戴口罩措施最短要維持到明年，亦要維持學校每日快測安排，減低學童間傳播。
專家料未打針長者難被說服
另有專家分析，感染後的抗體水平隨時間下跌，過4個月抗體會跌75%，本港第五波高峰在3月，若到今年冬季、高峰已過9個月，屆時才感染會「更弊」，現時社區抗體水平已下跌，但大部分個案仍是輕症，是好時機開始推混合免疫，雖然英國、新加坡、以色列等地放寬措施後都有一浪接一浪疫情，但每浪嚴重程度都低過上一浪。該專家說，雖仍有長者未打針，但接種計劃推出一年多，又經歷第五波逾9000人死亡，這些長者仍不打針，相信很難說服他們，要靠抗病毒藥物來保護他們，且疫苗研發永遠追不上病毒變種速度，需靠自然感染才能鞏固人口混合免疫，不認同混合免疫是「躺平」。
明報記者
（新冠疫情）
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