盧寵茂：「混合免疫」僅理論 許樹昌：星已踐 專家：抗體正跌 冬季染疫「更弊」

稱老幼接種低未必可保護 盧：不能躺平

盧寵茂在商台《政經星期六》稱，政府不能單憑免疫屏障或混合免疫概念就「乜都唔做」，因「呢一種理論未必咁實在可保護市民」，強調政府需繼續做好減感染工作，不可能「躺平」。

盧於節目後晤傳媒時再被問到政府會否推行4名港大專家建議，他稱上任前已聯同特首李家超與新委任的6名政府專家顧問會面，會上有充分聆聽專家意見及作分析。對於群體或混合免疫，政府絕對會在防疫政策中考慮，但「始終仍是一個理論」，政府需考慮「會否不能保護我們的市民」，特別是某些重點人群，如80歲以上仍有三成未打針、3歲以下未能打針，亦要考慮醫療系統負擔。

盧又引述數據稱，現時本港新冠即時傳播率達1.68，兩周後個案數字或升兩倍，即每日約6000至7000宗甚至更高，以此趨勢，本月底新冠病人或將佔用近2400張病牀，為公營醫療系統的約10%，屆時四分之一醫療服務會受影響，需延遲或暫停。

許：要同步谷針增驗核酸 非躺平

政府專家顧問許樹昌稱，「混合免疫」非只是理論，有國家已「實戰」成功，如英國及新加坡，問題只是香港「夠唔夠膽做」，而推行「混合免疫」亦應同步推高高危群組接種率及加強核酸檢測，故不會是「躺平」。他又稱，病毒在冬天較活躍，夏天為推行「混合免疫」較好時機，認為只要當局做好分流，無症狀或輕症者送往亞博等社區隔離設施，缺氧或有多種長期病患者才收入急症醫院，早些給高危但輕症者處方口服抗病毒藥物，毋須太擔心本港醫療系統無法承受。

劉宇隆：應打3針再染 非先染後針

政府專家顧問劉宇隆則認為，打3針後再感染，是獲得混合免疫好方法，但不是先感染、再打針，故要先將長者3針接種率提升到愈高愈好。他又認為，戴口罩措施最短要維持到明年，亦要維持學校每日快測安排，減低學童間傳播。

專家料未打針長者難被說服

另有專家分析，感染後的抗體水平隨時間下跌，過4個月抗體會跌75%，本港第五波高峰在3月，若到今年冬季、高峰已過9個月，屆時才感染會「更弊」，現時社區抗體水平已下跌，但大部分個案仍是輕症，是好時機開始推混合免疫，雖然英國、新加坡、以色列等地放寬措施後都有一浪接一浪疫情，但每浪嚴重程度都低過上一浪。該專家說，雖仍有長者未打針，但接種計劃推出一年多，又經歷第五波逾9000人死亡，這些長者仍不打針，相信很難說服他們，要靠抗病毒藥物來保護他們，且疫苗研發永遠追不上病毒變種速度，需靠自然感染才能鞏固人口混合免疫，不認同混合免疫是「躺平」。

明報記者

（新冠疫情）

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