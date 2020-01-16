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WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）美國時間周三刊登社論，指香港將面臨宗教鎮壓。港府政務司長陳國基周四（14日）去信該報反駁，稱宗教自由在香港受到威脅的說法，是純粹揣測和完全扭曲事實。他強調宗教、言論、集會和新聞自由均受《基本法》和《香港人權法案》保障，《港區國安法》第4條亦列明在維護國家安全同時，應依法保護上述權利和自由。這是陳國基首以司長身分去信外國傳媒。

《華爾街日報》社論開首引述路透社早前報道稱，時任梵蒂岡駐香港非正式代表的何明哲蒙席今年3月警告本港天主教會，本港教會過往享有的宗教自由，將不復存在。文章又提及90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機涉「612基金」，被警方國安處拘捕。該文又指，《港區國安法》中禁止與外國勢力勾結，有關外國勢力或境外勢力的定義模糊，若中共以此來針對教徒並不驚訝。

陳國基周四去信《華爾街日報》，指明就有關文章作出澄清，強調特區政府嚴肅對待港區國安法和本港任何法律下涉嫌罪行，在香港無人可凌駕法律；香港執法機關所採取的一切執法行動，均以證據為依據，與有關個人或實體的背景或宗教無關。陳在信中表示，港區國安法明確規定危害國家安全的4類犯罪，此類罪行類似於其他司法管轄區的國家安全法中的罪行，守法的人不會誤墮法網。

陳在文末表示，香港是一個安全而充滿活力的國際大都會，隨着一國兩制原則的有效落實，香港將繼續歡迎不同信仰、不同背景的人。

相關字詞﹕政務司長 華爾街日報 陳國基

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