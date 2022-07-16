港聞

港聞二

彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益

【明報專訊】社區組織協會爭取病人權益30年，協會幹事彭鴻昌加入社協至今22年，王冰芸爸爸的「紗布封喉案」是他處理無數醫療事故家屬投訴中，其中一個印象最深刻案件，稱王的毅力令他動容，更有感自己有責任、有需要幫助他爭取公道。彭說事發至今逾10年，除了醫委會投訴處理程序有加快外，整體投訴機制均無寸進，建議新一屆政府重推前衛生福利及食物局長楊永強曾動議成立的「申訴處」，引導家屬到合適渠道投訴，並協助家屬蒐集資料。

批等待時間愈來愈長

「遲來的公義即不公義」

彭鴻昌說，現時社協每年平均接獲400多宗病人權益查詢，當中約40宗涉嚴重醫療事故需跟進處理，每年均有兩三個家屬因有感案件複雜難追討、受不了無了期等待而放棄。彭稱，現在家屬等待的時間愈來愈長，受早前社會運動及疫情影響，不少死因庭審訊延期，事主離世後平均要等4年才開庭，惟醫委會、護士管理局又不時以「等埋死因庭」為由拒絕受理案件，他手上有些個案等了五六年仍在「等程序發生」，直言情况不理想，「遲來的公義就是不公義」。

指多家屬「卡關」棄追討

醫院就投訴權利解說仍不足

彭又指，死因庭法官對案件態度是否足夠認真審慎，亦影響裁決是否公正，醫委會是否「醫醫相衛」至今亦仍有爭議，但撇除裁決結果，投訴機制本身亦要改善。他說，除了醫委會2018年起陸續新增兩個初步偵訊委員會，加快投訴處理程序外，醫院對家屬投訴權利解說仍不足，不少家屬在第一關便「卡關」，「以為寫封信就可以」，不知沒醫療紀錄難受理；家屬在死因庭需自行聘請專家證人協助指證亦有困難。彭稱，楊永強2001年曾動議於衛生署轄下成立「申訴處」，惟方案最終隨着楊因SARS辭職下台不了了之。他認為，新一屆政府應重推此建議，協助分流投訴，改善家屬投訴無門情况。

上 / 下一篇新聞

香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
港大殘廁假天花發現氣槍
港大殘廁假天花發現氣槍
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
特首臨時有事 卓永興代主禮
特首臨時有事 卓永興代主禮
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去