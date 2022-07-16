彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益

批等待時間愈來愈長

「遲來的公義即不公義」

彭鴻昌說，現時社協每年平均接獲400多宗病人權益查詢，當中約40宗涉嚴重醫療事故需跟進處理，每年均有兩三個家屬因有感案件複雜難追討、受不了無了期等待而放棄。彭稱，現在家屬等待的時間愈來愈長，受早前社會運動及疫情影響，不少死因庭審訊延期，事主離世後平均要等4年才開庭，惟醫委會、護士管理局又不時以「等埋死因庭」為由拒絕受理案件，他手上有些個案等了五六年仍在「等程序發生」，直言情况不理想，「遲來的公義就是不公義」。

指多家屬「卡關」棄追討

醫院就投訴權利解說仍不足

彭又指，死因庭法官對案件態度是否足夠認真審慎，亦影響裁決是否公正，醫委會是否「醫醫相衛」至今亦仍有爭議，但撇除裁決結果，投訴機制本身亦要改善。他說，除了醫委會2018年起陸續新增兩個初步偵訊委員會，加快投訴處理程序外，醫院對家屬投訴權利解說仍不足，不少家屬在第一關便「卡關」，「以為寫封信就可以」，不知沒醫療紀錄難受理；家屬在死因庭需自行聘請專家證人協助指證亦有困難。彭稱，楊永強2001年曾動議於衛生署轄下成立「申訴處」，惟方案最終隨着楊因SARS辭職下台不了了之。他認為，新一屆政府應重推此建議，協助分流投訴，改善家屬投訴無門情况。