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劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」

【明報專訊】以醫療事故為主題的紀錄劇場Closed Files，昨日起在香港藝術中心上演。Closed Files意指已經過去、結束，理應被塵封的故事，劇團花4年蒐集資料，冀以劇場方式重現醫療事故中醫護、家屬、制度間的角力。被問為何取名Closed Files，身兼社工的監製蘇嘉懿說：「醫療事故會『Closed（結案）』，但對家屬、對社會的影響仍然存在，件事係past tense（過去式），但個impact（影響）可以係present tense（現在式）……劇場希望令觀眾打開closed files，看見背後有血有肉的故事。」

26歲社工任監製

花4年訪問家屬醫護蒐資料

為何會以醫療事故主題製作紀錄劇場？現年26歲、全職為社工的嘉懿說，一切源於大學畢業前一年她到社協當實習，「當時督導老師咁啱係專責醫療政策倡議嘅彭鴻昌，聽他分享處理醫療事故經驗，聽聽吓就覺得，不如試吓用醫療事故做主題寫一部劇……可能是全港第一次」。

紀錄劇場中所有人物及故事均建基真實事件，她和團隊花4年時間訪問醫療事故家屬、醫護及心理學家，又查閱冗長枯燥的法庭文件，她笑言，時間之長感覺猶如讀了一個大學學位。

為搜集資料寫劇本，她訪問近10個醫療事故家屬，其中包括王爸的九龍醫院「紗布封喉案」及2016年瑪麗醫院「拔錯喉案」；也訪問輔導曾牽涉醫療事故之醫護的心理學家。嘉懿說，過程令她對醫療事故及何謂公道有新看法，「醫護飯都冇時間食，制度有無足夠資源支持醫護在照顧病人時有多一點empathy（同理心）？又例如有時家屬只想要一句道歉，但一句道歉當中利害關係也可能牽一髮動全身……醫護、家屬各自想要的公道不同，這是連法庭也沒法給予的答案」。

「制度背後都是人治」

有人說是制度殺人，嘉懿認為每宗醫療事故必然牽涉個人疏忽，崩壞的制度可能是背後推手，但每個制度必然存在漏洞，故重點是人們實施制度時的心態，「制度背後其實都是人治……家屬投訴時被部門推來推去、醫護長期人手不足，在制度的框架下，每個人可否再做啲嘢，令到壞制度也可以再friendly（友善）啲？」

制度應如何變，才可變好？嘉懿說，這不是紀錄劇場可提供的答案。Closed Files昨起一連三日在香港藝術中心上演，她希望劇場可令公眾了解多一點各方的角力及心結，共同反思。

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