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2022年7月16日星期六
港聞二
香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
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港大殘廁假天花發現氣槍
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
特首臨時有事 卓永興代主禮
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【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去
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【明報專訊】（請看附圖）
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