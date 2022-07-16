港聞

港聞二

城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例

【明報專訊】《香港氣候行動藍圖2050》提出3年內與專營巴士公司和其他持份者合作，試行氫燃料電池巴士和重型車輛。城巴新巴母​​公司匯達交通早前引入首輛三軸雙層氫能巴士，將氫氣轉化為電力，其充氫時間短、續航里程長，與燃油巴士效能相若。匯達交通昨日舉行揭幕禮，稱目前氫能巴士僅為樣辦車，公司營運及工程總監馮家輝冀政府盡快訂立有關法例及準則，讓氫能巴士可在本港路面測試及營運。

稱較純電動巴更適合香港環境

該輛氫能巴士由匯達交通與威馳騰（福建）汽車有限公司共同研發，主要組件為燃料電池（fuel cell）、儲氫瓶及供氫系統，燃料電池負責結合氫氣與氧氣並轉化電力，過程中只產生水，屬環保能源。匯達交通總經理（工程）蘇國健稱，雖然柴油巴士補充燃料速度及行走距離最為優勝，但氫能巴士的載客量、續航距離及加氣時間等，比純電動巴士更適合應付香港斜坡多、載客量高及天氣炎熱的環境。他舉例，氫能巴士加氫10至15分鐘後可行駛約400公里，電動巴士充電長達2至3小時，續航里程只得約200公里。

問及安全性時，蘇國健稱氫氣累積至一定濃度有爆炸風險，現時外國載有氫氣的車輛亦未能進入隧道，但他認為爆炸機率非常低。他又說，安裝在車尾頂部的燃料電池設感應器監測電池狀况，事故發生時系統會自動釋出過多的氫氣，減低爆炸風險。蘇續說，即使意外起火，由於氫氣比空氣輕，火焰會如火柱般向上燃燒，火勢破壞較燃油車輕微。

環署：跨部門小組正審視技術

環保署回應稱，環境及生態局正領導跨部門工作小組，因應本地情况處理包括氫能源供應、所需配套設施、安全考慮、技術人員的訓練、立法規管等工作，為氫燃料電池車試驗及長遠使用提供所需條件。小組會審視城巴的氫燃料電池巴士的技術設計，並合作優化設計和安全措施，讓該巴士在港試行。

上 / 下一篇新聞

香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
港大殘廁假天花發現氣槍
港大殘廁假天花發現氣槍
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
特首臨時有事 卓永興代主禮
特首臨時有事 卓永興代主禮
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去