城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例

稱較純電動巴更適合香港環境

該輛氫能巴士由匯達交通與威馳騰（福建）汽車有限公司共同研發，主要組件為燃料電池（fuel cell）、儲氫瓶及供氫系統，燃料電池負責結合氫氣與氧氣並轉化電力，過程中只產生水，屬環保能源。匯達交通總經理（工程）蘇國健稱，雖然柴油巴士補充燃料速度及行走距離最為優勝，但氫能巴士的載客量、續航距離及加氣時間等，比純電動巴士更適合應付香港斜坡多、載客量高及天氣炎熱的環境。他舉例，氫能巴士加氫10至15分鐘後可行駛約400公里，電動巴士充電長達2至3小時，續航里程只得約200公里。

問及安全性時，蘇國健稱氫氣累積至一定濃度有爆炸風險，現時外國載有氫氣的車輛亦未能進入隧道，但他認為爆炸機率非常低。他又說，安裝在車尾頂部的燃料電池設感應器監測電池狀况，事故發生時系統會自動釋出過多的氫氣，減低爆炸風險。蘇續說，即使意外起火，由於氫氣比空氣輕，火焰會如火柱般向上燃燒，火勢破壞較燃油車輕微。

環署：跨部門小組正審視技術

環保署回應稱，環境及生態局正領導跨部門工作小組，因應本地情况處理包括氫能源供應、所需配套設施、安全考慮、技術人員的訓練、立法規管等工作，為氫燃料電池車試驗及長遠使用提供所需條件。小組會審視城巴的氫燃料電池巴士的技術設計，並合作優化設計和安全措施，讓該巴士在港試行。