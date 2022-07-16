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前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐

【明報專訊】從事保險業多年的前港姐季軍寇鴻萍，涉於2009至2017年間11次逃稅，令稅務局少收約8萬元，她否認11項蓄意意圖逃稅罪受審，昨在西九龍裁判法院被裁定全部罪成。辯方求情稱，被告多年來捐款達84萬，涉案款目已捐出，並非為圖利。暫委裁判官曾慶東將案件押後至7月22日判刑，以待索取背景報告，其間被告須還押。寇鴻萍女兒唐貝詩昨向傳媒表示，感謝各位關心，家人會彼此支持，事件繼續交由律師團隊處理。

「與父同住」現不同版本 裁虛報

被告梁寇鴻萍（現年60歲）被控的11罪指稱，她2009至2017年期間11次逃稅，包括五度於課稅年度報稅表虛假聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；三度在「梁寇鴻萍公司」損益帳上聲稱辦公室助理支出為每年28.8萬元；另三度在僱主填報的薪酬及退休金報稅表聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內每年分別獲9.6萬元薪金。

暫委裁判官曾慶東裁決時，裁定本案9名控方證人均誠實可靠，接納孫永斌及鍾永慧的證供，即他們從未受僱於被告公司。此外裁判官又稱，損益表是由被告簽署，她必然知悉辦公室助理支出金額，裁定被告在報稅表聲稱二人是其僱員屬虛報。至於被告聲稱與父親同住，裁判官稱被告說法出現不同版本，自相矛盾，終裁定她虛報與父親同住。

辯方稱不懂稅務 官質疑任職保險不可能

對於辯方指稱，被告對稅務一竅不通，全盤交由代理人處理。裁判官於裁決反駁，以被告學歷、更是一名專業保險員，不可能對此一竅不通，她明知資料屬虛假仍虛報，可見是蓄意逃稅，最終裁定她11罪成。

辯方資深大律師謝華淵求情稱，被告經歷兩段婚姻，與前夫唐基華育有兩女，二人1992年婚姻破裂，被告2003年與梁廷鏘結婚。被告1982年當選港姐季軍，多年來捐款高達84萬元，本案雖令稅務局少收逾8萬，但涉案款項已捐出，強調被告絕非貪圖利益而犯案。

辯方續稱，被告過往沒案底，本案定罪後相信被告會失去保險牌照，聲譽亦會大受影響。此外，案件至今歷時近兩年，被告承受很大精神壓力，冀法庭輕判。

【案件編號：ESS 18088-98/20】

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