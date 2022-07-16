教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府

教局稱「內部調配」應付

財委會審議16項撥款建議中，14項為相關小組委員會早前審議時已建議毋須進一步討論，即可直接在財委會表決，包括調整公營小學管理層薪酬。謝偉銓指，原本相關追加撥款在財委會將進一步討論，故他認為政府在財委會舉行前兩日撤回議程的做法不理想，並影響到議員監察政府及公帑的憲制職能。他前日去信教育局及財庫局，要求當局交代可「內部調配」的原因及相關款項的原定用途。

教育局昨日回覆謝偉銓解釋，局方根據最新開支重新審視，認為可透過內部調撥資源應付額外開支。謝偉銓向本報稱，局方未能解畫，他會持續跟進，又質疑興建一所小學建築費同是數億元，教育局日後若需建新校，是否亦可藉內部調配資源，毋須向立法會申請撥款。

至於兩項須在財委會經討論後表決的建議，分別是稔灣路北與深灣路改善工程及西九文化區基礎建設工程第一期的撥款申請，分別涉1.65億元及4.25億元，其中西九工程較受關注。商界（三）議員嚴剛關注當中近1.5億元的南面登岸設施和海堤改建工程之必要，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀解釋，現時西九周末到訪人次逾2萬，往西九的唯一道路經常擠塞，通關後大批旅客到訪更不勝負荷，在另一通道建成前，「只能夠（靠）水路」，她相信日後「水上的士」可拓展路線至紅磡和啟德。

西九文化區管理局亦公布，有關的登岸設施每年的經常開支預算約582萬元，包括管理及維修等。

唯一一項記名表決項目是涉4.59億元的職業訓練局九龍東新校舍發展計劃，要求由議員張欣宇提出，最終以54票贊成、4票反對及5票棄權下通過，投反對票的包括張欣宇、楊永杰、梁文廣及林素蔚。4人發稿指，政府方案無獲諮詢組織及區內市民支持，與「以民為本」理念背道而馳。