4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬

副首長負責國安反恐

政府稱激進主義冒起

財委會昨表決通過，入境處、消防處、海關及懲教署分別增設一名副署長、副關長或副處長，由兩名副首長分擔現時一名副首長職務（見表），4部門均有副首長處理國安或反恐相關事宜。政府指曾考慮維持現有組織架構和人員編制不變，惟過去10年激進主義冒起導致大型公眾活動急增，增加執法難度，加上人手編制增加和職能愈趨多元化等，認為有理據加強首長級員額編制，以便督導部門運作和提升管理成效。

警務處亦獲准開設3個首長級常額職位，包括公共關係科將升格為獨立部門，由新設的助理處長掌管，制訂和實施警隊媒體關係及公眾溝通的策略、監察輿論、擔任警隊官方發言人、在反恐行動期間負責監督公共關係指揮中心、傳媒聯絡隊和社交媒體直播隊部署等。而新設的總警司（行動）將加強協調警務處不同單位應付反恐、抗疫及大型發展項目相關行動，而總警司（資訊系統）將推動創科運用，應付數碼時代的警政需求。

飛服隊總監升格 薪級23萬

財委會亦通過「升格」政府飛行服務隊總監。現時政府飛行服務隊不設副總監職位，總監由3名總機師及1名總飛機工程師支援。因應總監工作的複雜性和職責範疇，及過去10年部門員工人數增長，財委會昨日通過在紀律人員（指揮官級）薪級表第3點與第4點間，增設1個新的薪點，相等於首長級薪級第4點（D4）的236,650元，作為該總監升格後的薪金。

連同升格飛行服務隊總監職位，及在紀律部隊開設7個首長級常額職位，保安局估計相關架構檢討涉及年薪總開支逾1700萬元，而每年平均員工開支（薪金及福利）總額則逾2500萬元。