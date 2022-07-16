黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀

警稱街站派傳單 片段為派月曆

黃文萱於庭外表示，這只是一宗發生在兩年前的599G傳票案，卻為了一些「阿媽係女人」的邏輯上了六七次庭，感到荒謬，不認為獲判無罪便等於「公義來臨」，但慶幸仍能看到世上一些合邏輯的事。

彭官裁決指出，控方未能提供WhatsApp等紀錄顯示兩名被告黃文萱及麥啓榮與中學生事前有聯繫，或共同集召他人到街站。而且控方提供的警方片段中，次被告麥啓榮向途人派發的是月曆，而非作供警員口中的傳單。彭官說，雖然警方片段顯示黃曾收起關注組的一幅直幡，但控方依賴這點便斷定兩被告與中學生有關屬「武斷、對被告不公平」。

官：未證兩被告與中學生有關

對於警署警長毛亞南早前供稱，他不知當日有機動部隊成員曾告訴兩被告，若他們能在30分鐘內收拾離開便不會票控他們，彭官認為，這似乎反映警隊內部溝通有問題，並指出控方未能證明兩名被告與中學生有關聯，亦未能反駁辯方說法真確性，裁定二人罪名不成立。

【案件編號：STFS 15、16/21】