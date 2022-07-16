12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」

7名被告學生廖子文（現年19歲，下同）、技術員鄭子豪（20歲）、學生張俊富（25歲）、運輸工人張銘裕（23歲）、學生嚴文謙（23歲）、測量員李子賢（32歲）及學生郭子麟（21歲），被控於2019年12月至2020年8月23日，連同另兩被告及其他人，藉導致12港人逃離香港，以阻止及阻礙警方調查及刑事訴訟。

王官判刑時接納被告來自良好家庭，有正當職業和學業，但他們各涉及嚴重案件。潛逃計劃由商議至成行歷時半年，計劃周詳，人物眾多，人力、物力和財力非一般潛逃能比擬，被告雖不是策劃者，但他們積極參與。

已在內地服刑 下調量刑起點

王官指出，被告潛逃後在內地水域隨即被擒，再遣返回港，對其案件沒嚴重影響。惟本案是有預謀和嚴重，無論對被告主觀抑或對社會客觀而言，被告的行為是用心，給社會印象是蓄意挑戰司法制度。

王官表示，律政司從未就涉潛逃的被告以妨礙司法公正罪起訴，本案是香港司法史上首案。而且，眾被告分別在內地已還押和服刑4至7個月，考慮到案例和上述理由，將量刑起點由同案黃臨福的18個月下調至15個月，因認罪減刑後判監10個月。其中李子賢已就暴動案判囚3年半，本案3個月同期執行，總刑期為4年1個月。翻查資料，當時未成年的廖子文和黃臨福在內地還押4個月後移交返港，本案其餘被告在內地服刑7個月。

惋惜青年入獄 「國有國法家有家規」

王官散庭前說，對於要判處這群原本有為的年輕人入獄深感惋惜，但「國有國法，家有家規」，違法就須接受制裁，寄語被告服刑後重新振作。有被告步入囚室前做「心心」手勢，並揮手道別。

李子賢昨完成隔離後出庭認罪，控方案情指出，他透過本土民主前線成員鍾雪瑩認識喬映瑜等同伙，喬安排他潛逃到台灣，並由稱作「恩典」的同伙資助費用。李獲悉，陸委會將提供協助，他們會在高雄登岸。前年8月23日，李有份搬物資及登上快艇離港。控方透露，李於2015年擔任本民前的文宣組組長。辯方求情稱，李在內地已判囚，冀法庭行使酌情權量刑。

控方指李子賢透過鍾雪瑩認識同伙

同案被告黃臨福（18歲）早前承認意圖縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，並承認本案的妨礙司法公正罪，判入教導所。另一被告黃偉然（31歲）則承認製造爆炸品罪，妨礙司法公正罪存檔法庭，終判囚20個月。

【案件編號：DCCC 570/21】

明報記者