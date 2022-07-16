港聞

港聞二

12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」

【明報專訊】12港人涉嫌偷渡潛逃，在內地海域被捕，9人服刑後返港被控妨礙司法公正罪，其中7名男被告於前天和昨天認罪，昨在區院均被判監10個月，因暴動案判囚的李子賢加監7個月。暫委法官王興偉認為本案性質嚴重，人力、物力和財力非一般潛逃能比擬，被告的作為構成對司法制度的輕蔑和蓄意挑戰。王官稱，律政司於本案之前，從未就涉潛逃的被告不依期歸押以妨礙司法公正罪起訴，本案可視為香港司法史上首案。

7名被告學生廖子文（現年19歲，下同）、技術員鄭子豪（20歲）、學生張俊富（25歲）、運輸工人張銘裕（23歲）、學生嚴文謙（23歲）、測量員李子賢（32歲）及學生郭子麟（21歲），被控於2019年12月至2020年8月23日，連同另兩被告及其他人，藉導致12港人逃離香港，以阻止及阻礙警方調查及刑事訴訟。

王官判刑時接納被告來自良好家庭，有正當職業和學業，但他們各涉及嚴重案件。潛逃計劃由商議至成行歷時半年，計劃周詳，人物眾多，人力、物力和財力非一般潛逃能比擬，被告雖不是策劃者，但他們積極參與。

已在內地服刑 下調量刑起點

王官指出，被告潛逃後在內地水域隨即被擒，再遣返回港，對其案件沒嚴重影響。惟本案是有預謀和嚴重，無論對被告主觀抑或對社會客觀而言，被告的行為是用心，給社會印象是蓄意挑戰司法制度。

王官表示，律政司從未就涉潛逃的被告以妨礙司法公正罪起訴，本案是香港司法史上首案。而且，眾被告分別在內地已還押和服刑4至7個月，考慮到案例和上述理由，將量刑起點由同案黃臨福的18個月下調至15個月，因認罪減刑後判監10個月。其中李子賢已就暴動案判囚3年半，本案3個月同期執行，總刑期為4年1個月。翻查資料，當時未成年的廖子文和黃臨福在內地還押4個月後移交返港，本案其餘被告在內地服刑7個月。

惋惜青年入獄 「國有國法家有家規」

王官散庭前說，對於要判處這群原本有為的年輕人入獄深感惋惜，但「國有國法，家有家規」，違法就須接受制裁，寄語被告服刑後重新振作。有被告步入囚室前做「心心」手勢，並揮手道別。

李子賢昨完成隔離後出庭認罪，控方案情指出，他透過本土民主前線成員鍾雪瑩認識喬映瑜等同伙，喬安排他潛逃到台灣，並由稱作「恩典」的同伙資助費用。李獲悉，陸委會將提供協助，他們會在高雄登岸。前年8月23日，李有份搬物資及登上快艇離港。控方透露，李於2015年擔任本民前的文宣組組長。辯方求情稱，李在內地已判囚，冀法庭行使酌情權量刑。

控方指李子賢透過鍾雪瑩認識同伙

同案被告黃臨福（18歲）早前承認意圖縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，並承認本案的妨礙司法公正罪，判入教導所。另一被告黃偉然（31歲）則承認製造爆炸品罪，妨礙司法公正罪存檔法庭，終判囚20個月。

【案件編號：DCCC 570/21】

明報記者

上 / 下一篇新聞

香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
港大殘廁假天花發現氣槍
港大殘廁假天花發現氣槍
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
特首臨時有事 卓永興代主禮
特首臨時有事 卓永興代主禮
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去