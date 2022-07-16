港聞

港聞二

深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測

【明報專訊】經深圳灣口岸前往內地旅客，昨日起須網上預約特別核酸檢測時段，並於抵達口岸時向職員出示預約網頁截圖或短訊，才能做檢測及離境。口岸昨早開始運作時，約有幾十人排隊等候檢測，至中午維持逾百名旅客等候，未見「打蛇餅」。醫務衛生局昨晚發稿稱，新安排運作暢順，另稱深圳灣口岸的服務名額比深圳「健康驛站」多，籲旅客毋須為名額擔憂。

昨在深圳灣口岸，職員在巴士總站附近為旅客檢查預約證明及做檢測登記，有警員維持秩序。有市民不知新安排，要即時預約。旅客檢測後須於室外或室內等待結果，等候大廳貼有公告提醒市民需約兩小時完成檢測。醫衛局回覆查詢時表示，職員會協助有需要的市民即場在網上預約檢測。

有人呈陽 同行者呈陰可出境

據本報記者觀察，至昨午2時有3名市民檢測呈陽性，被職員安排佩戴紅色手帶及派發隔離令；呈陰性、獲綠色手帶的同行人士則可出境。另有兩人結果為不確定，要戴紫色手帶。上述陽性及不確定個案要在臨近洗手間的隔離帳篷，等待專車送往社區隔離設施。一名男子驗出陽性後情緒激動，不斷以普通話問職員「為什麼不可以返內地」。

旅客：本已要48小時核酸報告 檢測「重複」

市民尤小姐稱，核酸檢測需時約10分鐘，而即使每天都有做快測，她仍擔心檢測結果呈陽性及須送檢疫，不能回內地照顧跌倒受傷的父親。經香港回廣西的韋小姐建議過關時可減少核酸檢測次數，因為旅客早持有48小時內核酸檢測報告，她認為檢測「做一次就夠，不必重複再做」。

（新冠疫情）

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