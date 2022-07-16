深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測

昨在深圳灣口岸，職員在巴士總站附近為旅客檢查預約證明及做檢測登記，有警員維持秩序。有市民不知新安排，要即時預約。旅客檢測後須於室外或室內等待結果，等候大廳貼有公告提醒市民需約兩小時完成檢測。醫衛局回覆查詢時表示，職員會協助有需要的市民即場在網上預約檢測。

有人呈陽 同行者呈陰可出境

據本報記者觀察，至昨午2時有3名市民檢測呈陽性，被職員安排佩戴紅色手帶及派發隔離令；呈陰性、獲綠色手帶的同行人士則可出境。另有兩人結果為不確定，要戴紫色手帶。上述陽性及不確定個案要在臨近洗手間的隔離帳篷，等待專車送往社區隔離設施。一名男子驗出陽性後情緒激動，不斷以普通話問職員「為什麼不可以返內地」。

旅客：本已要48小時核酸報告 檢測「重複」

市民尤小姐稱，核酸檢測需時約10分鐘，而即使每天都有做快測，她仍擔心檢測結果呈陽性及須送檢疫，不能回內地照顧跌倒受傷的父親。經香港回廣西的韋小姐建議過關時可減少核酸檢測次數，因為旅客早持有48小時內核酸檢測報告，她認為檢測「做一次就夠，不必重複再做」。

（新冠疫情）