半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸

醫管局昨日公布，伊利沙伯醫院骨科病房一名98歲病人周四（14日）檢測陽性，院方調查後發現該病房另有3名病人染疫。醫管局總行政經理何婉霞補充，患者正接受隔離治療，情况穩定。至於日前公布的醫院病房群組，香港佛教醫院紓緩治療科病房群組多一名82歲病人染疫，病房累計8名病人及5名員工陽性。何表示，局方仍在追蹤病房感染源頭，惟部分病人曾離開醫院，又提及病房另設恩恤探訪。

醫管局昨公布新增59名員工染疫，其中伊院放射治療部再有1名醫生染疫，屬日前個案的密切接觸者，部門共6名醫生及2名護士染疫。何婉霞稱，涉事部門運作未受影響。按本報統計，醫管局單日新增染疫員工呈升勢，月初至本周一前人數在40或以下，之後拾級而上，前日升至74人。

現須每日快測 新規定涵蓋血科化療等

現時醫管局員工每日上班前須做快測。何婉霞表示，為加強保護高風險病人及減低院內傳播風險，血科、腫瘤科、器官移植、化療、放射治療、護養病房等病房員工每周須額外做兩次核酸檢測。醫院將派發檢測包，員工在家中採集深喉唾液樣本後再交予醫院檢測。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，變異病毒株傳播力變高、現有不少無病徵個案、市民抗疫疲勞，及康復者免疫力隨時間下降等，均導致院內個案增加。他表示，醫院環境不能完全避免病毒傳播，而腫瘤科、護養病房等的患者免疫力普遍較低，要靠身邊人士不染疫去防疫，認為醫管局新安排合理。他建議日後可按院內感染個案數字、病房群組等數據，評估是否所有員工須跟從新安排，公院也可在社區個案上升時減少非緊急服務，減少院內逗留人數。

另外，昨日多6間院舍出現陽性個案，共涉5名院友及兩名職員。

（新冠疫情）