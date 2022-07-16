港聞

港聞二

半月7院現感染群組 醫局促員工額外驗核酸

【明報專訊】新冠疫情在公立醫院蔓延，本月至少有7間公院或護養院出現院內感染群組，其中伊利沙伯醫院骨科病房本月兩度出現感染群組，醫管局單日新增染疫員工更呈上升趨勢，過去兩天分別有約60至70人染疫。局方昨日宣布，為加強保護院內高風險人士，下周一（18日）將加強腫瘤科及血科等病房員工的檢測，除了每日快測，每周另須做兩次深喉唾液核酸檢測。明報記者

醫管局昨日公布，伊利沙伯醫院骨科病房一名98歲病人周四（14日）檢測陽性，院方調查後發現該病房另有3名病人染疫。醫管局總行政經理何婉霞補充，患者正接受隔離治療，情况穩定。至於日前公布的醫院病房群組，香港佛教醫院紓緩治療科病房群組多一名82歲病人染疫，病房累計8名病人及5名員工陽性。何表示，局方仍在追蹤病房感染源頭，惟部分病人曾離開醫院，又提及病房另設恩恤探訪。

醫管局昨公布新增59名員工染疫，其中伊院放射治療部再有1名醫生染疫，屬日前個案的密切接觸者，部門共6名醫生及2名護士染疫。何婉霞稱，涉事部門運作未受影響。按本報統計，醫管局單日新增染疫員工呈升勢，月初至本周一前人數在40或以下，之後拾級而上，前日升至74人。

現須每日快測 新規定涵蓋血科化療等

現時醫管局員工每日上班前須做快測。何婉霞表示，為加強保護高風險病人及減低院內傳播風險，血科、腫瘤科、器官移植、化療、放射治療、護養病房等病房員工每周須額外做兩次核酸檢測。醫院將派發檢測包，員工在家中採集深喉唾液樣本後再交予醫院檢測。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，變異病毒株傳播力變高、現有不少無病徵個案、市民抗疫疲勞，及康復者免疫力隨時間下降等，均導致院內個案增加。他表示，醫院環境不能完全避免病毒傳播，而腫瘤科、護養病房等的患者免疫力普遍較低，要靠身邊人士不染疫去防疫，認為醫管局新安排合理。他建議日後可按院內感染個案數字、病房群組等數據，評估是否所有員工須跟從新安排，公院也可在社區個案上升時減少非緊急服務，減少院內逗留人數。

另外，昨日多6間院舍出現陽性個案，共涉5名院友及兩名職員。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
明起跟隨加價 Uber加幅高過的士
港大殘廁假天花發現氣槍
港大殘廁假天花發現氣槍
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
10年未釋懷 嘆醫療事故投訴仍無門 「紗布封喉」遺屬助同路人 憾別人迷惘如當年自己
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
劇場「重演」醫療事故 「事件過去，影響仍存」
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
彭鴻昌倡重推申訴處 助家屬爭權益
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
WSJ稱港面臨宗教鎮壓 陳國基去信指扭曲事實
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
深圳灣新安排未見蛇餅 有旅客即場預約檢測
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
12港人7認罪者囚10月 官：計劃周詳非一般 稱潛逃控妨公正「港司法史首案」
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
黃文萱限聚罪脫 官斥警作供主觀
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
4紀律部隊增副首長 PPRB升格 警務處增3首長級職 7職共涉年開支2500萬
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
教局臨門撤申5億撥款 謝偉銓：礙議員監察政府
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
前港姐寇鴻萍逃稅罪成還押 虛報與父同住僱員薪酬11罪 求情稱8萬涉款已捐
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
律師超速撞斃途人 認不小心駕駛罰3000元
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
城巴首氫能巴待准路試 暫作樣辦車 促政府訂相關法例
特首臨時有事 卓永興代主禮
特首臨時有事 卓永興代主禮
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
小巴裝安全帶發聲提示器 政府研落實
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
暑假前反私煙 海關破20案檢2.7億元貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】江玉歡結束律師行工作轉跑道 姚柏良申報係教師 曾教體育
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】卿姐返港 破走佬質疑
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】李國棟做安老委會主席 卸任林正財：安老工作唔會停
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】蔡若蓮定字勉放榜生
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去
【Emily】特首上任3赴創科活動 譚鐵牛：感天天去