幼園7校巴司機染疫 保母兩學生亦中招

疑車內傳播 同車26生停課

昨日本港新增3574宗陽性個案，包括3358宗本地個案及216宗輸入個案。學校呈報323宗陽性個案，4間學校有個別班別須停課一周，包括九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）有7名校巴司機染疫，其中一人駕駛的第18號校巴上有一名保母及兩名學生確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，先確診是一些校巴司機與保母會一起午膳，懷疑因此傳播，而其中一輛校巴共4人染疫，懷疑在車上有傳播。她說，有26名來自不同班級的學生乘坐該校巴，而染疫校巴司機也有駕駛不同車輛，暫未發現其他班級或車輛有傳播，目前只要求乘坐該校巴的學生停課一周。

疑司機保母共膳傳播

學童車協會主席林志平表示，現時校巴接載一批學生後會即時消毒，而校巴司機及保母甚少共膳，形容爆疫屬特殊情况。根據教育局學校健康指引，校巴司機及隨車人員每天要做快測，林稱檢測已相當頻密，暫毋須增加核酸檢測要求。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，校巴大小、路程長短各異，難統一評估校巴內的傳播風險。他建議可開窗改善通風，若司機願意，亦可多做核酸檢測以保障學童。

有大廈圍封3.3%陽 5月以來最高

社區疫情亦有升溫迹象，政府前日圍封屯門湖景邨湖翠樓，不計不確定個案，陽性比例達3.26%，是5月以來最高。張竹君表示，湖翠樓的陽性個案涉23個家庭，暫看不是垂直傳播，或是大廈環境傳播。她又說，近日疫情慢慢上升，圍封行動發現個別大廈有較多個案，污水檢測找到的病毒也呈上升趨勢。

此外，昨起居家隔離者須戴手環，政府資訊科技總監辦公室未有回應昨派出多少手環，稱在接獲衛生防護中心轉介後，會盡快為居家隔離的確診者提供協助，一般一至兩天內完成派發和啓動電子手環，相關工作大致順利。

（新冠疫情）