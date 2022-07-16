4專家倡混合免疫 讓社區低度傳播 籲棄圍封強檢學校撤快測 除戴口罩外逐步鬆綁

醫務衛生局回應稱，現階段對新冠病毒絕不能「躺平」。如果讓確診個案任意上升，後果會很嚴重。政府會按照疫情發展，制定精準應對策略和措施，務求以最小的代價達致最大效果，在保障巿民生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動影響。

4名港大學者昨在港大「AsiaGlobal Online」發表文章，包括兩名政府專家顧問，港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅，以及微生物學系名譽臨牀副教授龍振邦和臨牀助理教授薛達。他們認為要在冬季前達至最佳保護的混合免疫，令醫療系統不會再出現災難性崩潰，在等待針對Omicron疫苗的同時，有需要繼續逐步放寬社交距離措施，透過自然感染持續加強人群中防重症的「背景免疫」（background immunity），包括感染Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.2.75、BA.4或BA.5等亞系，不過戴口罩措施要維持。

夏季病毒存活力低 低度傳播時機較佳

因內地仍繼續實施清零策略，他們建議優先和海外通關，逐步縮短入境檢疫期，並改為家居檢疫；不論感染什麼變種，在社區感染者也應盡量在家隔離，除非家居環境不適合，或密切接觸者是高危者。

至於檢測，他們認為核酸檢測應集中在邊境、醫院和安老院舍等，圍封及強制檢測不僅昂貴，還會打亂生活及造成浪費，需要放棄，因為社區需要有低度傳播，令市民黏膜免疫力加強。至於學校，他們認為應取消快速測試，參考現有的流感監察機制，制定機制監察學校、幼稚園等的新冠疫情。

4名學者指出，若所有社交距離措施都取消，入境者改為家居檢疫，根據新加坡經驗，每日個案數字或在3000至21,000宗之間上落，需聞氧氣住院者最高約1000人，死亡個案主要是未完成疫苗接種者及有嚴重自身疾病者。他們認為，在夏季病毒存活能力較低、空氣傳播較少，趁此時放寬社交距離措施和邊境措施較好。

明報記者

（新冠疫情）