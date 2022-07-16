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明起跟隨加價 Uber加幅高過的士

【明報專訊】繼早前運輸署宣布的士明日起加價，Uber昨亦宣布明日起調整車資架構，UberX、Uber Taxi及Flash等8種乘車選項的車資調整。本報以港島非繁忙時間同一距離計算，Uber收費升幅較的士高，有駕駛的士及Uber司機表示，因私家車較的士舒適，料Uber加價後仍存優勢。

非繁忙時間約加14% 「盼幫補司機成本」

Uber表示，期望調整車資架構能幫補司機面對日益上漲的駕駛成本，特別於繁忙時段及周末，有助提供更穩定的車輛供應。

Uber車資細項所包涵的基本車資、最低車資、每公里收費或每分鐘收費，以及預約費都有調整。根據Uber網頁現時的車資細項與新車資架構比較，UberX非繁忙時段港島及九龍基本車資由18元升至20元，最低車資由33元升至37元，每公里收費由4.65元升至5.26元，每分鐘收費由1.94元減至1.85元，而預約費由7元升至9元。

Uber Taxi方面，非繁忙時段港島及九龍基本車資由10元升至11元，最低車資由19元升至21元，每公里收費收費由4.6元升至5.26元，每分鐘收費由1.92元減至1.85元，而預約費由5元升至7元（見表）。

的士明日起亦加價，若在港島非繁忙時段10公里車程計算，估計的士收費會由90.7元升至101.3元，升幅11.7%；而UberX收費估計會由104.5升至118.6元，升幅13.5%；Uber Taxi則由80元升至91.6元，升幅14.5%。

司機稱乘客感Uber較舒適 仍有優勢

駕駛的士10年的孫先生近兩三年開始駕駛Uber，他說近年Uber客量較的士高。他分析，的士跳表和Uber路程收費通常以距離計費，而Uber上車前已定好價格，收費較的士穩定；同時不少市民認為私家車較舒適，不少人寧願付更高價錢乘搭Uber而不選擇的士，他相信加價後半個月市民便能適應加幅，屆時Uber仍有優勢。

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