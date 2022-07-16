議員問兩巴合併是否加價 運局：營運商允不影響票價

陳美寶說，兩巴合併後，在考慮重組或整合路線時仍須以市民需要為依歸，票價調整會因應路線距離長短、其他營辦商或交通工具票價是否為市民接受、能否維持可持續性等一籃子因素釐定。

田北辰倡定期按通脹加價 常秘：欠靈活

另外，現時巴士票價調整須交由行政會議審批，田北辰建議政府參考港鐵「可加可減」機制，為巴士訂立恆常票價調整，定期按通脹一半加價，毋須經行會審批，以免「票價一是不加，一加即達通脹數倍，令市民失去預算」。陳美寶回應稱，若單按通脹增長檢視車費將欠靈活，傾向維持目前現行行會審批機制，「按巴士公司的營運狀况、經濟預測及市民接受程度等釐定，會較為穩妥」。

據政府資料，新巴及城巴（港島及過海巴士路段）全年載客量由2013年的107萬人次，到新冠第四波及第五波疫情下分別減至約65.3萬人次及41.4萬人次，經民聯盧偉國關注政府如何改善巴士網絡財務的可持續性。陳美寶解釋，巴士乘客量下跌是由於鐵路競爭及港島人口近年沒太多增長，故盼藉今次合併製造空間重整、活化部分路線；運輸署亦會因應皇后山、天水圍及西九龍等大型住宅建成，公開招標讓巴士公司投得新路線，以提升競爭力。