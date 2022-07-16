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香港仔隧道收費廣場擬變轉乘站 藉推不停車繳費助巴士重組 區議員：居民更盼直達線　

【明報專訊】政府日前批准新巴及城巴專營權合併，明年7月起以城巴為名營運，政府消息人士表示，港島區巴士線營運困難，正考慮不同方案改善，方向之一是重組路線，包括藉推不停車繳費系統、騰空隧道收費設施的契機，將相關土地改為巴士轉乘設施。運輸署向本報證實，有計劃於因實施不停車繳費而騰出的香港仔隧道收費廣場空地加設巴士轉乘站。有南區區議員質疑增加轉乘路線能否吸引居民乘巴士，認為區內居民更希望加設直達各區的巴士特快線。

明報記者 畢嘉敏

消息：南區為兩巴主要客源 考慮增轉乘線

近年港鐵西港島線及南港島線相繼開通，早前東鐵線過海段亦通車，新巴城巴乘客量下跌，政府日前批准兩巴明年7月起合併專營權，其中一個原因是要提高港島區巴士網絡營運效率，維持專營巴士營辦商財務可持續性。政府消息人士表示，正考慮不同的巴士線路重組方案，包括提供更多轉乘路線，其中南區乘客是新巴城巴較主要客源，會利用推出不停車繳費系統的契機，於收回香港仔隧道收費廣場後，將相關土地轉為巴士轉乘設施。此外，因新巴城巴車廠為短期租約，當局亦正考慮在土地上紓緩其營運壓力。

未提時間表 香隧非首批不停車繳費隧道

運輸署回覆本報查詢時證實，有計劃利用因實施不停車繳費系統而騰出的香港仔隧道收費廣場空地，加設巴士轉乘站，以配合南區路線重組，並改善現時香港仔隧道收費廣場乘客的候車環境。

運輸署未提及在香港仔隧道加設巴士轉乘站的時間表，但香港仔隧道將不會是今年首批推不停車繳費系統的隧道，據署方推行不停車繳費的時間表，今年底起會先在青沙管制區、獅子山隧道及城門隧道實施，然後陸續推展至其他政府收費隧道如紅隧、東隧、香港仔隧道及大老山隧道；至於西隧及大欖隧道，則分別會在2023年8月及2025年5月政府接收後實施。署方稱，正和相關政府部門準備前期工作，包括開發和測試統一後端收費系統、修改收費廣場範圍和安裝無亭收費設施等。

此外，去年11月起車主於運輸署遞交與車輛相關的牌照申請時，可預先登記申請「車輛貼」，署方稱截至今年6月已有15萬車主透過相關方式預先登記，署方今年第三季會推宣傳活動及讓公眾申請「車輛貼」和開立帳戶。

南區區議員：居民或寧乘港鐵

南區區議員梁進表示，自港鐵南港島線開通，區內巴士線路經重整，居民反映乘巴士愈來愈不便，若要轉乘才能到較遠地方，居民或寧願乘港鐵，質疑增加轉乘路線對吸引居民乘巴士有否幫助，居民更希望加開直達中環及東區的特快路線。

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