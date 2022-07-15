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2022年7月15日星期五
港聞二
蔡若蓮：教師流失明顯 個別科或增師訓 稱移民門檻降或令家長「試試」 未必不滿港教育
津校教師宣誓「未是優先」
本地陽性逾3000宗 政府指公院受壓籲勿「躺平」 兩專家籲分流輕症入隔離設施
佛教醫院爆兩群組 1慢性病人亡
居家隔離今起須戴手環 上門派發 未提需候多久
稱未擬強化實名制 不加自動追蹤 孫東：安心出行明年隨SIM卡具實名功能
出境客口岸檢測陽性 即送社區隔離設施
中大研演算法 評估疫苗有效性數小時有結果
提取MPF消費券DQ 政府接最少4000申述
民主黨年度宴會臨門撤 酒樓稱附近有疫情需清潔 商場不見強檢公告 酒樓今續營業
盧文端促民主黨停反共 勿無視大公文匯警號
千人計劃援助目標 七成劏房家庭 從未聞青少年服務
劏房戶嘆「病不起」 更盼醫療乘車資助
健美冠軍 懲教助理划直立板墮海亡
護士認扮打針 求情稱用錯方法助人 官指或釀防疫漏洞 同案主婦認罪3人守行為
上訴庭指原審輕判 蘇錦樑胞弟加監28月
窺競爭者研究 理大教員囚兩月聞判哭泣
情婦勒索案 被告稱遭事主強姦 拍照「記錄第一次」
意大利借40巴洛克名畫 藝術館有得睇「有得聽」
大灣區GBA新聞：「四大灣區」大學競爭 粵港澳僅遜紐約 內地智庫綜合全球1905校數據 頭百位港大中大上榜
灣區手記：常態核酸 報告延遲 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】黃國染疫 前廳合照企近李家超 前日與林定國同組交流 李林皆陰性
【Emily】浴暮群山 醉霞滿天
【Emily】閉路電視探安安 有食竹葉
【Emily】陳仲尼倡同鄉社團納地區行政
【Emily】林振昇連任勞聯主席
【Emily】「香港人網上書展」 楊子俊唔想連累書商
【Emily】JUMP教育招聘博覽周六舉行
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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蔡若蓮：教師流失明顯 個別科或增師訓 稱移民門檻降或令家長「試試」 未必不滿港教育
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