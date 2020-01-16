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大灣區GBA新聞：「四大灣區」大學競爭 粵港澳僅遜紐約 內地智庫綜合全球1905校數據 頭百位港大中大上榜

【明報專訊】由廣東省教育廳指導、南方報業傳媒集團轄下的「南方教育智庫」，其大學第三方評價課題組上月公布《世界大學第三方指數研究報告（2022）》，今年全球共1905間大學納入評估範圍，其中157間來自四大灣區（紐約、粵港澳、東京及舊金山）。以綜合競爭力而言，紐約灣區的第三方指數（Third-party University Ranking Indexes，簡稱TUI）以滿分領先，粵港澳大灣區第二。至於粵港澳大灣區內部的大學排名，前列的大部分是香港的大學。

TUI並非直接評價大學的質素和水平，而是間接反映大學在現時國際主要第三方評價中的綜合情况，參考的第三方評價包括泰晤士高等教育世界大學（THE）排名、國際高等教育研究機構（QS）世界大學排名等國際主要世界大學排名。今年1905間納入TUI的大學中，157間來自四大灣區，佔入選大學總數的8.24%。

東京納入TUI大學更多 得分遜粵港澳

當中，紐約灣區有82間大學進入TUI，綜合競爭力得100分滿分，質量兼具；粵港澳大灣區有24間大學納入TUI，受惠於香港多間大學的排名較前，令粵港澳大灣區綜合競爭力得分達49.66，高於有39間大學納入TUI的東京灣區；而舊金山無論大學數量及得分都居末席（圖一）。

粵港澳無校打入前50

另一方面，TUI指數排名頭100位的灣區大學共23間，當中16間來自紐約灣區，其中6間更排首10位；兩間來自粵港澳大灣區，分別是香港大學和中文大學（圖二）。四大灣區中只有粵港澳大灣區並無打入排名頭50位的大學。

單看粵港澳大灣區的大學表現，今年有4間新納入TUI，分別是東莞理工學院、廣州中醫藥大學、佛山科學技術學院和廣東醫科大學，而在全數24間大學中，今年排名低於去年的只有香港浸會大學，排名上升較快則有南方科技大學、南方醫科大學等，前者較去年升91級，後者更大升238級，排第471名。澳門大學亦較去年上升106級，躋身全球500名內。整體而言，大灣區內地9市今年大學排名的上升幅度，較香港的大學更明顯。

灣區內地9市大學 排名升幅超港

此外，粵港澳大灣區內綜合競爭力較強的大學主要來自香港，於TUI指數排名最前的頭10間粵港澳大灣區大學中，除了港大和中大，還有城市大學及科技大學。廣州最佳的是中山大學、華南理工大學及南方醫科大學，深圳則有南方科技大學和深圳大學；另外澳門大學也晉身粵港澳大灣區TUI指數排名十大的大學之中（圖一）。

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